«Бригада по-новому»: казахское «Слово пацана» вышло раньше шедевра Крыжовникова – а в сиквеле даже появится повзрослевший Маратик

Когда «Слово пацана» прогремело на всю страну, мало кто знал, что за несколько месяцев до этого в Казахстане уже вышел довольно похожий сериал. «Черный двор» не получил такого внимания, но зрители, добравшиеся до него, поняли: это та же боль, только с другим акцентом.

История подростков из неблагополучного района Бишкека, которые насмотрелись бандитских сериалов и решили стать гангстерами, оказалась пугающе узнаваемой. Те же 90-е, те же понятия, те же ошибки.

Один из зрителей написал: «Бригада по-новому. Потерпите первую серию. Дальше оторваться невозможно».

И действительно, «Черный двор» показывает, как легко романтика криминала превращается в реальность, от которой тошнит. Авторы не делают бандитов героями, эстетика здесь не привлекательна, а противна.

В марте 2026 года выходит полнометражное продолжение «Черного двора», и тут начинается самое интересное: одну из ключевых ролей сыграет Рузиль Минекаев. Тот самый Маратик из «Слова пацана», который в финале разочаровался в уличных понятиях и, кажется, встал на путь исправления.

В новом фильме он появится в образе персонажа по кличке Шама – такого себе местного гангстера, связанного с тем самым миром, от которого его герой вроде бы ушел.

Вот он кроссовер, о котором не мечтал никто, но который, кажется, был нужен всем.