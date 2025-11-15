«Слово пацана» покорил США: сериал про «чушпанов» взял главный приз на одном из крупнейших фестивалей Америки

Кажется, мы дожили до момента, когда отечественные хиты не просто обсуждают в Telegram-каналах и на кухнях, а ставят в один ряд с мировыми сериалами — и дают им международные награды. И да, речь о «Слове пацана. Кровь на асфальте» — проекте, который снова доказал: русские умеют снимать так, что мурашки пробегают даже по спинам американцев.

Новая премия

Сериал Жоры Крыжовникова взял приз Best of Festival for Episodic на Richmond International Film Festival — не на «ярмарке тщеславия» из восьми человек, а на одном из крупнейших фестивалей Восточного побережья США.

В этом году там показывали 170 проектов из более чем 20 стран, но именно история о казанских подростковых группировках 80-х заставила жюри встать и аплодировать стоя.

Для «Слова пацана» это первая международная победа — и, честно говоря, давно ожидаемая. Сериал уже продали в Бразилию, Монголию и страны Балканского полуострова, где он успел собрать свою армию фанатов. На зарубежных кинорынках им интересовались продюсеры из ОАЭ, Индии, Турции, Омана и Южной Кореи, и теперь понятно — не зря.

В чем секрет проекта

Почему он так заходит? Потому что это не стерильная картинка и не очередной «криминальный романтик» про плохих парней. Это жесткая, честная история, основанная на книге Роберта Гараева о реальных казанских ОПГ, снятая без глянца, но с пугающей достоверностью.

И пусть снимают про Казань, а в кадре Ярославль, проект все равно выбивает воздух из легких.

В России сериал уже собрал коллекцию наград:

4 ТЭФИ (драматический сериал, сценарист, режиссер, продюсер),

«Белый слон» как лучший сериал года,

премия АПКиТ,

статус главного феномена 2023–2024 годов.

Теперь к этому списку добавилась международная победа — жесткое, громкое признание того, что «Слово пацана» работает даже там, где никто никогда не слышал ни про Казань, ни про «феномен», ни тем более про фразу про «чушпанов».

