В Адидаса не стреляют, а Марат бездействует: почему пересняли финал «Слово пацана» — изначальная версия в разы хуже

Все, кто в 2023 году ждал каждой новой серии «Слово пацана», помнят эти непонятки с финалом. Сначала в соцсетях появились «сливы» двух последних эпизодов, а режиссер Жора Крыжовников объявил, что их будут переснимать.

Казалось бы, причина ясна — утечки! Но нет — дело было в другом. Картинку решили сделать более цельной еще после выхода третьей серии. Авторы хотели, чтобы сюжет развивался плавно, а арки героев закрывались органично. И, честно говоря, это удалось: финал стал логичным, насыщенным и — главное — таким, чтобы зритель остался доволен.

Что изменили в финале

Седьмую серию почти не трогали, а вот восьмая пережила сильную переработку.

В начале добавили сцену, где Ильдар прямо говорит Андрею, что бросает его маму. Это позволяет нам окончательно осознать: семья ему не важна, его целью всегда была только поимка универсамовцев.

В первой версии Марат избивает брата Вову, виня его в случившемся с Айгуль. Сценаристам не понравилось: и в итоге братья встречаются на улице, Марат отказывается помогать Адидасу и просто уходит, разбитый горем.

Ветка Наташи тоже претерпела изменения. Мы знаем, что она сбегает с Адидасом, пойманная полицейским. Но изначально ею руководил стыд из-за обвинений в отношениях с убийцей. Так было в слитом фрагменте.

И еще добавили эпизод с угоном машины и обманом инспектора ДПС — это помогло показать изменения в характере Наташи.

Сильно поменялась сцена, где Адидас приходит на банкет к отцу, которого играет Сергей Бурунов. Он слышит от него фразу «Убийца мне не сын», а потом начинается погоня. В слитом варианте отец предлагал помощь и даже деньги.

В кульминации Ильдар устраивает облаву и стреляет в Адидаса. В «сливах» убийцей Адидаса становится бывший член группировки «Дом быта», когда он вместе с Наташей покидает город на поезде.

На перроне на Вову неожиданно нападают с ножом. Парень истекает кровью на руках плачущей девушки, которая зовет на помощь на фоне уходящих вдаль вагонов.

С Маратом тоже все иначе. В пиратской версии к концу сериала ему было все равно на семью и окружающих. Он примкнул к комсомолам и просто плыл по течению.

При переработке его ветку закрыли: он заводит дружбу с комсомолами, чтобы добраться до насильника Айгуль. Так и вышло: Марат избивает Колика, выплескивая все накопившиеся эмоции. Ветка закрыта.

И это все доказывает, что финал переснимали не для того, чтобы закинуть удочки на второй сезон. Здесь нам дали больше ответов, чем в первый раз.

