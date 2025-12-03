Просмотров в разы больше, чем у «Слова пацана»: этому драмеди удалось то, что так и не смог Крыжовников – 2 сезон уже не за горами

Спустя несколько недель после финала, когда пыль и хайп улеглись, можно уверенно сказать: «Олдскул» взорвал российский стриминг. Пока зрители ждали 2 сезон «Слова пацана», дерзкое драмеди с Марией Ароновой медленно, но верно завоевывало территории.

Камерная история о школе, где учителя и зумеры словно из разных миров, превратилась в главный феномен онлайн-кинотеатров, и очевидно, что анонс продолжения был делом времени. Но сперва о цифрах.

Сколько-сколько миллионов?!

Сериал стартовал на платформах Premier и Start и сразу поставил рекорд: за первую неделю набрал более 10 миллионов просмотров. А когда вышли все серии, отметка перевалила за 30 миллионов — это абсолютный рекорд для российских стримингов.

Для Premier «Олдскул» стал лучшим стартом в истории платформы. И всё это — почти без экшена и драм, только ирония, самоирония, постирония и немного человеческой неловкости.

Чем закончился «Олдскул»?

Напомним, в финале первого сезона Мария успевает подготовить учеников к математической олимпиаде — её внучка Вика блестяще справляется с заданиями, а Богдан проходит дальше благодаря малому числу участников.

Дочь Трифоновой, Наталья, чуть не уходит из школы: её надежды на роман с директором рушатся, когда тот мирится с женой. Но трогательный момент на концерте ко Дню матери (коллеги благодарят Наталью) меняет её решение — пока не срабатывает пожарная тревога.

Кульминация сезона — завхоз Игорь устраивает шоу с воздушным шаром: выманивает всех на улицу и прилетает с портретом Марии Трифоновой. В итоге Мария, чьи отношения с соседом не сложились, из любопытства взмывает в небо на шаре.

Когда выйдет 2 сезон «Олдскула»?

Продолжение уже в пути! Премьера назначена на 1 сентября 2026 года — вновь в начале учебного года, как и в прошлый раз. Создатели обещают ещё больше абсурдных ситуаций, новых персонажей и продолжение приключений неукротимой Марии Трифоновой.

Вы рады? Мы – очень!

Ранее мы писали: «Придворные интриги и магия»: в русской версии «Игры престолов» Серсеей станет Пересильд, а главным злодеем – звезда «Майора Грома»