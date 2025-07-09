«Слово пацана» не попал в топ-5 лучших российских сериалов за последние 6 лет: да и «Первый отдел» среди лидеров даже не ищите

Век стримингов и пиратских торрентов давно сделал такое понятие как «лучшие сериалы» поводом для споров, скандалов и личных топов. Теперь своим рейтингом решил поделиться один из популярнейших сериальных каналов в Telegram — «Шоураннер». И в этой подборке как минимум есть, с чем поспорить.

Обозреватели выбрали 10 лучших российских сериалов последних шести лет — и пятерка лидеров явно дает понять, что российская индустрия умеет удивлять и держать марку даже в наше непростое время.

Сначала — те, кто не дотянул до пятерки

Десятую строчку заняла «Большая секунда» Виктора Шамирова — сериал-парадокс: дешево, но со вкусом. Без миллиардов в бюджете и с Лысенковым, который вдруг вспомнил, что умеет играть не только в «Кахе». На девятом — «Перевал Дятлова», редкий пример, когда у нас сняли почти артхаус, но при этом оставили жанровую основу и даже чуть-чуть конспирологии.

Восьмое место — у «Чик»: фитнес-клуб от проституток и южный вайб Горбачевой и Кузнецовой — местами абсурд, но в хорошем смысле. Седьмое место заняли «Слово пацана. Кровь на асфальте» — мифология подростковой жестокости, вышедшая далеко за рамки самого сериала. Шуму было столько, что еще не скоро стихнет.

На шестой позиции — «Триггер», где Максим Матвеев доказал, что терапевт может быть страшнее маньяка, если дать ему микрофон, драматургию и сломанный моральный компас.

А теперь — к вершине.

5 место. «Мир! Дружба! Жвачка!»

Антон Щукин вдруг решает, что 90-е — это не только мокруха и братки в «Адидасе». Его «МДЖ» — взгляд подростка, который еще не боится мечтать и не начинает каждый свой день с мысли о том, как бы дожить до завтра. Ларьки, дискотеки, велосипед, первый секс — и главное, свет, которого обычно не ждешь от сериалов про 90-е. Щукин в одиночку написал альтернативную «Бригаду», где герои умеют дружить и смеяться, а не только стрелять и умирать.

4 место. «Жуки»

Кто бы мог подумать, что три айтишника в деревне станут успешнее возрожденных «Папиных дочек»? Максим Пешков держит «Жуков» на плаву уже четыре сезона, и это — чистая комедия без претензий на вечные истины. Пока другие комедийные франшизы потихоньку уходят в небытие, «Жуки» живут и жужжат, доказывая, что и у нас можно стабильно смешить без кринжа и вымученных шуток.

3 место. «Вампиры средней полосы»

Национальный фэнтези-сериал, который реально удался. Не «Волшебный участок», не всякие «Богатыри», а уютная, по-русски смешная и неожиданно трогательная история семьи вампиров.

Юрий Стоянов, Догилева, Лысенко, Чеботарев — этот каст мог бы сыграть даже скучную пьесу про ЖКХ и все равно вытянул бы рейтинг. Но «Вампиры» не скучные: это редкий случай, когда шутки не нужно писать капслоком. Они органично вшиты в быт и провинциальную мистику.

2 место. «Нулевой пациент»

Даже «Чернобыль» может слегка потесниться. «Нулевой пациент» — крошечные истории человечности на фоне большого молчания системы. Маловичко и Самохвалов вместе с Ремизовой сделали историю, где под трагедией проглядывает любовь — к жизни и правде. Дедушка с внучкой, КГБшник с пельменями, обреченный ребенок-фокусник — эти сцены западают в память, как сцена ликвидации в Припяти.

1 место. «Шифр»

Лучший сериал новой эпохи — так сказал «Шоураннер», и спорить с ним сложно. Четыре женщины — бывшие разведчицы, которые не позволили жизни их сломать. «Шифр» держится на теплой простоте, честной драматургии и том самом нерве, который делает хорошие истории — настоящими.

Квартирный вопрос, МУР, шантаж, советский быт — все это идет фоном для сюжета о том, что сильная дружба важнее любых шпионских игр. Даже трагический уход Сергея Пускепалиса не смог разрушить этот мир.

Вот такой итог: от вампиров и айтишников до тайных шифров и детективов о человечности. Согласны? Или ваш топ все-таки будет другим?

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