В России могут запретить «Слово пацана» и другие сериалы с Янковским: «запрещенку» также нашли даже в хитовой «Головоломке»

С 1 марта 2026 года в России начнёт действовать закон, который запретит выдачу прокатных удостоверений фильмам и сериалам, которые сочтут вредными для «традиционных ценностей». И все идет к тому, что под удар попадут не только иностранные новинки, но и нашумевшие российские проекты.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов пояснил, что критерии оценки создаст Минкульт, а разбираться в содержании будут специально назначенные эксперты. Проверки могут начинаться как по заявкам правообладателей, так и по обращениям граждан или общественных организаций.

В свою очередь киновед Александр Семенюк в беседе с «Абзацем» заявил, что в расход могут пустить мультфильм «Головоломка», хитовую «Анору» и сериалы «Слово пацана», «Фишер», «Аутсорс» и несколько других.

«В мультфильме «Головоломка» явные “запрещенные”мотивы. Там управляют юными девочками, которые играют в жесткий мужской хоккей, вовсе не их родители, а некие странные существа».

Эксперт уверен, что, если в собравшем сотни миллионов долларов мульте, если следовать творческим архетипам, судьбами персонажей управляют языческие богини-мойры.

«То есть здесь антихристианский мотив налицо, но он не главный. Важнее, что эти разноцветные “мойры” выкрашены в цвета “запрещенного” флага», — твердит Семенюк.

Если прогнозы экспертов сбудутся, российский зритель рискует потерять доступ к целому пласту современного кино и анимации. Решение о судьбе этих проектов пока не принято, но дискуссия о границах дозволенного в искусстве уже идёт полным ходом.

