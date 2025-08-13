Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи В России могут запретить «Слово пацана» и другие сериалы с Янковским: «запрещенку» также нашли даже в хитовой «Головоломке»

В России могут запретить «Слово пацана» и другие сериалы с Янковским: «запрещенку» также нашли даже в хитовой «Головоломке»

13 августа 2025 16:09
В России могут запретить «Слово пацана» и другие сериалы с Янковским: «запрещенку» также нашли даже в хитовой «Головоломке»

Под прицелом и оскароносная драма с Юрой Борисовым.

С 1 марта 2026 года в России начнёт действовать закон, который запретит выдачу прокатных удостоверений фильмам и сериалам, которые сочтут вредными для «традиционных ценностей». И все идет к тому, что под удар попадут не только иностранные новинки, но и нашумевшие российские проекты.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов пояснил, что критерии оценки создаст Минкульт, а разбираться в содержании будут специально назначенные эксперты. Проверки могут начинаться как по заявкам правообладателей, так и по обращениям граждан или общественных организаций.

В свою очередь киновед Александр Семенюк в беседе с «Абзацем» заявил, что в расход могут пустить мультфильм «Головоломка», хитовую «Анору» и сериалы «Слово пацана», «Фишер», «Аутсорс» и несколько других.

«В мультфильме «Головоломка» явные “запрещенные”мотивы. Там управляют юными девочками, которые играют в жесткий мужской хоккей, вовсе не их родители, а некие странные существа».

В России могут запретить «Слово пацана» и другие сериалы с Янковским: «запрещенку» также нашли даже в хитовой «Головоломке»

Эксперт уверен, что, если в собравшем сотни миллионов долларов мульте, если следовать творческим архетипам, судьбами персонажей управляют языческие богини-мойры.

«То есть здесь антихристианский мотив налицо, но он не главный. Важнее, что эти разноцветные “мойры” выкрашены в цвета “запрещенного” флага», — твердит Семенюк.

Если прогнозы экспертов сбудутся, российский зритель рискует потерять доступ к целому пласту современного кино и анимации. Решение о судьбе этих проектов пока не принято, но дискуссия о границах дозволенного в искусстве уже идёт полным ходом.

Ранее мы писали: «Где матрешки и медведи с водкой?»: иностранцы в щенячьем восторге от «Слова пацана», и лишь один недостаток не дает зрителям покоя

Фото: Legion-Media, кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
11 комментариев
«При СССР цензура отслеживала»: «Киноафиша» выяснила в Госдуме, запретят ли в России «Головоломку», «Аутсорс» и «Слово пацана» «При СССР цензура отслеживала»: «Киноафиша» выяснила в Госдуме, запретят ли в России «Головоломку», «Аутсорс» и «Слово пацана» Читать дальше 14 августа 2025
Елки-иголки: Багрова в «Брате» назвали именно Данилой благодаря Нюше из «Смешариков» — таким кроссоверам позавидует даже Marvel Елки-иголки: Багрова в «Брате» назвали именно Данилой благодаря Нюше из «Смешариков» — таким кроссоверам позавидует даже Marvel Читать дальше 14 августа 2025
«Там все плохо»: Вдовиченков наотрез отказался досматривать «Слово пацана» — и объяснил, почему «Бригада» лучше во всем «Там все плохо»: Вдовиченков наотрез отказался досматривать «Слово пацана» — и объяснил, почему «Бригада» лучше во всем Читать дальше 13 августа 2025
«Где матрешки и медведи с водкой?»: иностранцы в щенячьем восторге от «Слова пацана», и лишь один недостаток не дает зрителям покоя «Где матрешки и медведи с водкой?»: иностранцы в щенячьем восторге от «Слова пацана», и лишь один недостаток не дает зрителям покоя Читать дальше 13 августа 2025
Мультивселенные и уродливая графика в прошлом: DreamWorks переделывают «Шрэк 5» с нуля Мультивселенные и уродливая графика в прошлом: DreamWorks переделывают «Шрэк 5» с нуля Читать дальше 12 августа 2025
Эти проекты едва не погубили Disney — но многим они нравятся: таких кассовых провалов еще не было Эти проекты едва не погубили Disney — но многим они нравятся: таких кассовых провалов еще не было Читать дальше 12 августа 2025
Война, которую детям так и не показали: главной странности мульта «Ну, погоди!» есть лишь одно объяснение — и оно пугает до мурашек Война, которую детям так и не показали: главной странности мульта «Ну, погоди!» есть лишь одно объяснение — и оно пугает до мурашек Читать дальше 12 августа 2025
«Гнилое по сути своей»: американцы посмотрели «Слово пацана» и оставили честные отзывы (россияне с ними не согласятся) «Гнилое по сути своей»: американцы посмотрели «Слово пацана» и оставили честные отзывы (россияне с ними не согласятся) Читать дальше 12 августа 2025
«Решили заменить Зендею на Беллу Рэмзи? Красавчики!»: «Шрэка 5» перенесли на полгода, и причину смешнее вы сегодня не услышите «Решили заменить Зендею на Беллу Рэмзи? Красавчики!»: «Шрэка 5» перенесли на полгода, и причину смешнее вы сегодня не услышите Читать дальше 12 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше