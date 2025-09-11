«Слово пацана» уже 2 года держит рекорд, который не покорился даже «Игре в кальмара» с «Уэнсдэй» — реальный конкурент был лишь один

В ноябре 2023 года сериал «Слово пацана: Кровь на асфальте» ворвался в рейтинги так, что другие проекты просто остались в пыли. Совместный проект Wink и Start, при участии НТВ, стал главным хитом месяца и сразу переписал историю российских сериалов. И, попутно, все престижные рейтинги.

Например, сначала он набрал рекордные 3394 балла интереса в индексе Кинопоиск Pro за неделю — почти вдвое больше, чем легендарная «Игра в кальмара», державшая планку два года. Но это было только начало.

Уже к декабрю «Слово пацана» поднял планку еще выше — 4436 баллов интереса за неделю. Это абсолютный рекорд, который пока никому не удалось побить.

Для сравнения: «Игра в кальмара» в свой звездный момент 2021 года получила 1566 баллов, то есть в три раза меньше.

А по доле интереса среди всех сериалов цифры и вовсе выглядели космически: «Слово пацана» в неделю с 11 по 17 декабря собрало почти треть — 32,9% от всего внимания зрителей. Южнокорейский хит мог похвастаться лишь 13,5% в лучшие дни.

С тех пор рекорд «Слова пацана» остается непоколебимым. Ни «Уэнсдэй», ни другие международные феномены, ни даже российские тяжеловесы не смогли его догнать. Ближе всего оказался третий сезон «Жизни по вызову» с Павлом Прилучным.

Осенью 2024 года драма держалась на первом месте в Индексе Кинопоиск Pro десять недель подряд и набрала 4255 баллов — очень солидный результат. Но и этого оказалось мало: «Слово пацана» лидировал 12 недель кряду и тем самым закрепился в истории как самый долгоживущий чемпион рейтинга.

Два года прошло, а рекорд все еще стоит. Неудивительно, что зрители спорят: кто вообще сможет сдвинуть «Слово пацана» с пьедестала? Пока что ответ один — никто.

