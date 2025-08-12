«Гнилое по сути своей»: американцы посмотрели «Слово пацана» и оставили честные отзывы (россияне с ними не согласятся)

Разные взгляды на одну и ту же эпоху.

В начале 2024-го «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жоры Крыжовникова стал главным русскоязычным сериалом для обсуждения — восторги, мемы, споры, обвинения в излишней жестокости. К лету страсти улеглись, чушпаны отшились и тут пришли американцы.

В начале июля на сайте New York Times вышла рецензия на проект. Автор посмотрел все восемь серий — и, судя по тексту, едва не пожалел.

«Проблема в недостатке иронии»

Рецензенту не понравилось практически всё:

Эстетика конца 80-х, которая в его глазах выглядела чужой и искусственной.

Обилие насилия, которое раздражало и многих российских зрителей.

Полное отсутствие юмора в истории о подростковых бандах.

«Российское телевидение всё ещё сильно отстаёт от американского 2000-х, когда Тони Сопрано впервые пришёл на приём к психологу. Но "Слово пацана" — попытка сделать что-то подобное. Проблема в недостатке иронии», — пишет NYT.

От Моцарта до Ивана Драго

Андрея «Пальто» автор сравнивает то с маленьким Моцартом, то с Иваном Драго из «Рокки». Сюжеты серий он пересказывает упрощённо, мотивацию персонажей режет до карикатуры.

И всё это сопровождается саркастическими ремарками, которые блекнут на фоне финала рецензии, способного вызвать гнев у российской аудитории.

Приговор

«Довольно просто наткнуться на плохой российский сериал. Но "Слово пацана" — это что-то гнилое по сути своей», — подытоживает автор рецензии.

Что говорят в России

Алексей Учитель, режиссёр и продюсер, видит ситуацию иначе:

Сериал сделан «профессионально в высоком смысле слова».

Его смотрят и в Лос-Анджелесе, судя по отзывам знакомых режиссера. В том числе русскоязычные эмигранты, которым знакома атмосфера лихих годов.

Острые сцены, включая изнасилование, вызвали споры, но «для серьёзного произведения это обычное дело».

В итоге имеем редкий случай: проект, который внутри страны породил бурю эмоций и собрал огромную аудиторию, за океаном получил хлёсткое и почти уничижительное «гнилое». Для Крыжовникова — повод ещё раз задуматься, как по-разному читается одна и та же история в разных культурах.

