Киноафиша Статьи В какой серии умрет Айгуль из «Слова пацана»: и почему героиня решилась на жуткий поступок

17 августа 2025 14:44
Зрители считают, что это «не по понятиям».

Хотя сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» вышел уже почти два года назад (в ноябре 2023-го), но до сих пор остается на слуху. Во многом из-за того, что проект показывает не романтику 90-х, а их тёмную сторону, о которой часто забывают.

И один из самых тяжёлых подобных моментов в сериале — это смерть Айгуль, девушки Марата. Вспоминаем, как и в какой серии это произошло.

Все началось с пятой серии, в которой над героиней надругались, а после это стало известно в школе. Началась травля, от девушки отвернулись даже родители, и рядом оставался только Марат.

Но и он не решился встать на защиту Айгуль, ведь его старший брат Адидас, лидер «Универсамовских», ясно дал понять, что «пацаны с такими не встречаются».

И вот в конце шестой серии мы видим Айгуль на подоконнике. Прыжок не показывают, оставляя зрителя в напряжении.

А в седьмой серии всё становится ясно: Вова Адидас просыпается в больнице, к нему заходит Андрей (Пальто) и сообщает, что Айгуль выбросилась из окна и погибла.

Ни похорон, ни убитых горем родителей зрителям не показали. Но, честно говоря, поворот и без того до жути мрачный.

В соцсетях этот момент вызвал бурную реакцию:

«Она из-за них всех попала туда, защищала их интересы. Потом из-за них и умерла, какие-то конченые понятия. Не по понятиям, я считаю»,

«Такой Адидас интересный. Про Айгуль сказал, что не надо с ней общаться, а то отошьют. А про себя умолчал, что на коленях стоял. И Турбо. Если бы с его подругой так обошлись, так же бы себя вел?»,

«По итогу все, кроме Айгуль, чушпанами оказались. Она их видик до последнего в руках держала, никого не сдала ни разу. А они… ».

Вот такая трагичная и очень несправедливая судьба у героини. Кстати, недавно мы также рассказывали, с кого «списали» образ Адидаса из «Слова пацана».

Фото: Кадр из сериала «Слово пацана»
Ольга Назарова
