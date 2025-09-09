Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Цифры в разы выше, чем у «Слова пацана»: свежий российский сериал установил уникальный рекорд стримингов — 10 000 000 просмотров за неделю

Цифры в разы выше, чем у «Слова пацана»: свежий российский сериал установил уникальный рекорд стримингов — 10 000 000 просмотров за неделю

9 сентября 2025 18:07
Цифры в разы выше, чем у «Слова пацана»: свежий российский сериал установил уникальный рекорд стримингов — 10 000 000 просмотров за неделю

Школа, семейные дрязги и стиль «Офиса» — вот залог успеха.

Мы привыкли, что в России на слуху в первую очередь криминальные драмы. «Аутсорс», «Лихие», «Трасса» или, конечно, «Слово пацана» — вот что обычно «взрывает» чарты и обрастает мемами. Но свежий релиз Wink и Start внезапно переписал правила: абсолютный рекорд просмотров поставила… школьная комедия в формате мокьюментари.

За первую неделю «Олдскул» собрал больше 10 миллионов просмотров на PREMIER и START. Для PREMIER это лучший старт первого сезона за всю историю онлайн-кинотеатра.

Цифры в разы выше, чем у «Слова пацана»: свежий российский сериал установил уникальный рекорд стримингов — 10 000 000 просмотров за неделю

Вдумайтесь: всего пять (пока что) серий по 25 минут — и такой результат. Следующая порция эпизодов выйдет уже 10 сентября, и кривая интереса явно не собирается падать.

Для сравнения: «Слово пацана» в 2023-м стартовало на Wink с миллионной аудиторией за три дня, что тоже казалось фантастикой. А весь сезон за всё время собрал 23 миллиона зрителей. У «Олдскула» уже на старте меньше чем за неделю — почти половина этой невероятной планки, при том, что вышла только треть сезона. Контраст очевиден.

Секрет успеха, похоже, в подаче. Авторы выбрали формат псевдодокументалки, где школьные войны превращаются в пародийное реалити, а герои — от старой закалки училки Марии Павловны (Мария Аронова) до зумеров с телефоном вместо головы — сами комментируют происходящее в камеру.

Цифры в разы выше, чем у «Слова пацана»: свежий российский сериал установил уникальный рекорд стримингов — 10 000 000 просмотров за неделю

Это не очередной конфликт поколений «в лоб», а ироничная попытка показать, как два мира учатся терпеть друг друга.

И кто бы мог подумать: проект без бандитов, стрельбы и «понятий» оказался громче самых рейтинговых драм. Словно зрителям понадобилась передышка от криминала — и они нашли её в школьном кабинете математики.

Ранее мы писали: В долгожданной комедии с Ароновой зрители разглядели интересный ляп про «советскую закалку»

Фото: Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Олдскул»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
Пальто без пальто и месть Марата: почему пересняли финал «Слова пацана» — создателей никто не заставлял Пальто без пальто и месть Марата: почему пересняли финал «Слова пацана» — создателей никто не заставлял Читать дальше 11 сентября 2025
«Слово пацана» уже 2 года держит рекорд, который не покорился даже «Игре в кальмара» с «Уэнсдэй» — реальный конкурент был лишь один «Слово пацана» уже 2 года держит рекорд, который не покорился даже «Игре в кальмара» с «Уэнсдэй» — реальный конкурент был лишь один Читать дальше 11 сентября 2025
«Самый длинный проект в моей карьере»: в этом сериале Борисов снимался так долго, что разучился играть «Самый длинный проект в моей карьере»: в этом сериале Борисов снимался так долго, что разучился играть Читать дальше 12 сентября 2025
Почему Марату запретили общаться с Айгуль в «Слове пацана»? Причина в ужасном поступке — но виновата не возлюбленная героя Почему Марату запретили общаться с Айгуль в «Слове пацана»? Причина в ужасном поступке — но виновата не возлюбленная героя Читать дальше 12 сентября 2025
Миллиарды причин для награды: «Сватам» покорился уникальный рекорд, о котором не мечтали ни «Игра престолов», ни «Во все тяжкие» Миллиарды причин для награды: «Сватам» покорился уникальный рекорд, о котором не мечтали ни «Игра престолов», ни «Во все тяжкие» Читать дальше 11 сентября 2025
Комедия с ТНТ дышит в спину «Уэнсдэй» от «Нетфликс»: цифры рекордные для российского сериала Комедия с ТНТ дышит в спину «Уэнсдэй» от «Нетфликс»: цифры рекордные для российского сериала Читать дальше 11 сентября 2025
А вы знаете, кто убил Адидаса в «Слове пацана»? Зрителям не показалось — варианта было два А вы знаете, кто убил Адидаса в «Слове пацана»? Зрителям не показалось — варианта было два Читать дальше 11 сентября 2025
Изнасилование ни при чем: почему на самом деле Адидас прикончил Желтого в «Слове пацана» — трагедия Айгуль сыграла ему на руку Изнасилование ни при чем: почему на самом деле Адидас прикончил Желтого в «Слове пацана» — трагедия Айгуль сыграла ему на руку Читать дальше 11 сентября 2025
«Каменская такого не позволяла»: «Спасская» официально стала самым популярным российским сериалом — но зрители 4 сезон «громят» в пух и прах «Каменская такого не позволяла»: «Спасская» официально стала самым популярным российским сериалом — но зрители 4 сезон «громят» в пух и прах Читать дальше 10 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше