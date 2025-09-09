Цифры в разы выше, чем у «Слова пацана»: свежий российский сериал установил уникальный рекорд стримингов — 10 000 000 просмотров за неделю

Мы привыкли, что в России на слуху в первую очередь криминальные драмы. «Аутсорс», «Лихие», «Трасса» или, конечно, «Слово пацана» — вот что обычно «взрывает» чарты и обрастает мемами. Но свежий релиз Wink и Start внезапно переписал правила: абсолютный рекорд просмотров поставила… школьная комедия в формате мокьюментари.

За первую неделю «Олдскул» собрал больше 10 миллионов просмотров на PREMIER и START. Для PREMIER это лучший старт первого сезона за всю историю онлайн-кинотеатра.

Вдумайтесь: всего пять (пока что) серий по 25 минут — и такой результат. Следующая порция эпизодов выйдет уже 10 сентября, и кривая интереса явно не собирается падать.

Для сравнения: «Слово пацана» в 2023-м стартовало на Wink с миллионной аудиторией за три дня, что тоже казалось фантастикой. А весь сезон за всё время собрал 23 миллиона зрителей. У «Олдскула» уже на старте меньше чем за неделю — почти половина этой невероятной планки, при том, что вышла только треть сезона. Контраст очевиден.

Секрет успеха, похоже, в подаче. Авторы выбрали формат псевдодокументалки, где школьные войны превращаются в пародийное реалити, а герои — от старой закалки училки Марии Павловны (Мария Аронова) до зумеров с телефоном вместо головы — сами комментируют происходящее в камеру.

Это не очередной конфликт поколений «в лоб», а ироничная попытка показать, как два мира учатся терпеть друг друга.

И кто бы мог подумать: проект без бандитов, стрельбы и «понятий» оказался громче самых рейтинговых драм. Словно зрителям понадобилась передышка от криминала — и они нашли её в школьном кабинете математики.

