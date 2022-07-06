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Вера Сотникова
Вера Сотникова
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Вера Сотникова
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Дата рождения
19 июля 1960
Возраст
62 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса
Биография Веры Сотниковой
Родилась 19 июля 1960 года. Сталинград, СССР (Волгоград, Россия).
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Фильмография Веры Сотниковой
Мой любимый раздолбай
мелодрама, комедия
2011, Россия
0.0
Долгожданная любовь
мелодрама
2008, Россия
5.0
Клиника
драма
2006, Россия
4.0
Слова и музыка
мелодрама
2004, Россия
3.0
Захочу — полюблю
мелодрама
1990, СССР
4.0
Десять лет без права переписки
драма
1990, СССР / Германия
5.0
Гу-га
военный, драма
1989, СССР
6.0
Марица
мюзикл
1985, СССР
5.0
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Статьи о персоне
«За Веру страшно»: состояние Сотниковой ужаснуло россиян
Актриса в последнее время заметно поправилась.
Написать
6 июля 2022 11:30
«Не знают, с кем связались!»: разъяренная Сотникова выступила с заявлением
Актриса пожаловалась на самоуправство соседей.
Написать
30 мая 2022 14:15
Родила от дворника: вскрылась правда о личной жизни Веры Сотниковой
Брак знаменитости не оказался счастливым.
Написать
11 марта 2022 13:40
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