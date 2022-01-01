Телеканал ТНТ

ТНТ — российский развлекательный телеканал, входит в десятку самых популярных в стране. Основа эфирной сетки — комедийные шоу и сериалы для людей от 14 до 45 лет.

Свое вещание ТНТ начал в 1998 году и, чтобы привлечь аудиторию с других каналов, начал показывать максимальное количество контента: документальные и художественные фильмы, мыльные оперы, ток-шоу, концерты, видеоклипы, передачи для детей. ТНТ нужно было выделиться среди конкурентов, поэтому было заказано производство оригинальных сериалов: «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности».

В середине нулевых рейтинги канала начинают расти за счет новых форматов, которых в стране еще не было: реалити-шоу «Голод», «Дом-2», юмористической программы Comedy Club, большого числа ситкомов. За несколько лет снимают много проектов, а некоторых персонажей цитируют, например героев сериала «Физрук», «Интерны» и «Универ».