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Телеканал ТНТ

О телеканале

ТНТ — российский развлекательный телеканал, входит в десятку самых популярных в стране. Основа эфирной сетки — комедийные шоу и сериалы для людей от 14 до 45 лет.

Свое вещание ТНТ начал в 1998 году и, чтобы привлечь аудиторию с других каналов, начал показывать максимальное количество контента: документальные и художественные фильмы, мыльные оперы, ток-шоу, концерты, видеоклипы, передачи для детей. ТНТ нужно было выделиться среди конкурентов, поэтому было заказано производство оригинальных сериалов: «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности».

В середине нулевых рейтинги канала начинают расти за счет новых форматов, которых в стране еще не было: реалити-шоу «Голод», «Дом-2», юмористической программы Comedy Club, большого числа ситкомов. За несколько лет снимают много проектов, а некоторых персонажей цитируют, например героев сериала «Физрук», «Интерны» и «Универ».

Фильмы
Золотое кольцо
Золотое кольцо
комедия, мелодрама 2020, Россия
0.0
Все фильмы
Сериалы
Бедный олигарх
комедия, драма 2022, Россия
0.0
Детективное агентство Мухича
Детективное агентство Мухича
комедия 2022, Россия
0.0
Семья
Семья
комедия 2022, Россия
0.0
Исправление и наказание
Исправление и наказание
комедия 2022, Россия
0.0
Неприличные деньги
комедия, драма, криминал 2022, Россия
0.0
Кафе «Куба»
комедия 2022, Россия
0.0
Милиционер с Рублевки
Милиционер с Рублевки
комедия, криминал 2021, Россия
0.0
Девушки с Макаровым
Девушки с Макаровым
комедия 2021, Россия
0.0
Все сериалы
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