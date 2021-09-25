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Битва экстрасенсов (2007), 22 сезон

Постер к 22-му сезону телешоу Битва экстрасенсов
Киноафиша Сериалы Битва экстрасенсов Сезоны Сезон 22

Bitva ekstrasensov 16+
Название Сезон 22
Премьера сезона 25 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 14
Продолжительность сезона 16 часов 20 минут
О чем 22-й сезон телешоу «Битва экстрасенсов»

В 22 сезоне шоу «Битва экстрасенсов» поучаствовали Владислав Череватый, Марианна-Нафисату Гали Атие, Кирилл Ковяхов, Ольга Якубович, Александр Беляков, Линда Хевард-Миллс, Зайран Буянтогтохын Эрдэнэсан, Виола Крюкова, Ержан Омирбай, Анастасия Казанцева, Ксения Андреева и, наконец, Максим Левин. Претенденты на звание сильнейшего экстрасенса страны впервые встретили друг друга в аэроклубе «Волосово». За традиционной ширмой в первом испытании была спрятана бомба с радиусом поражения 50 метров, которая взорвалась на рассвете. Но чтобы обезвредить устройство, его сперва нужно было «увидеть» через черную ткань.

Рейтинг шоу

8.2
Оцените 18 голосов
3.9 IMDb
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Список серий телешоу Битва экстрасенсов График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Выпуск 1. Отборочные испытания
Сезон 22 Серия 1
25 сентября 2021
Выпуск 2
Сезон 22 Серия 2
2 октября 2021
Выпуск 3
Сезон 22 Серия 3
9 октября 2021
Выпуск 4
Сезон 22 Серия 4
16 октября 2021
Выпуск 5
Сезон 22 Серия 5
23 октября 2021
Выпуск 6
Сезон 22 Серия 6
30 октября 2021
Выпуск 7
Сезон 22 Серия 7
6 ноября 2021
Выпуск 8
Сезон 22 Серия 8
13 ноября 2021
Выпуск 9
Сезон 22 Серия 9
20 ноября 2021
Выпуск 10
Сезон 22 Серия 10
27 ноября 2021
Выпуск 11
Сезон 22 Серия 11
4 декабря 2021
Выпуск 12
Сезон 22 Серия 12
11 декабря 2021
Выпуск 13
Сезон 22 Серия 13
18 декабря 2021
Выпуск 14. Финал
Сезон 22 Серия 14
25 декабря 2021
График выхода всех сериалов
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