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Битва экстрасенсов (2007), 9 сезон

Постер к 9-му сезону телешоу Битва экстрасенсов
Киноафиша Сериалы Битва экстрасенсов Сезоны Сезон 9

Bitva ekstrasensov 16+
Название Сезон 9
Премьера сезона 12 марта 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 13
Продолжительность сезона 15 часов 10 минут
О чем 9-й сезон телешоу «Битва экстрасенсов»

В 9 сезоне шоу «Битва экстрасенсов» отборочный тур удается пройти девяти магам и колдунам. Вот их имена: Наталья Бантеева, Нонна Хидирян, Валентин Дивин, Юрий Оленин, Сергей Хорьков, Флюра Шафикова, Юрий Испарьянц, Галина Овчинникова и Ильмира Дербенцева. Нонна, которая уже появлялась в предыдущих сезонах программы, попала в 9-й сезон без кастинга, чем вызвала неприязнь конкурентов с первых же испытаний. Но участников рассудили непростые испытания, равные для всех: расследование поджога в квартире Бари Алибасова и убийства юной девушки, рассказ о Людмиле Зыкиной по ее фото в конверте и многое другое.

Рейтинг шоу

8.2
Оцените 18 голосов
3.9 IMDb
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Список серий телешоу Битва экстрасенсов График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Выпуск 1
Сезон 9 Серия 1
12 марта 2010
Выпуск 2
Сезон 9 Серия 2
19 марта 2010
Выпуск 3
Сезон 9 Серия 3
26 марта 2010
Выпуск 4
Сезон 9 Серия 4
2 апреля 2010
Выпуск 5
Сезон 9 Серия 5
9 апреля 2010
Выпуск 6
Сезон 9 Серия 6
16 апреля 2010
Выпуск 7
Сезон 9 Серия 7
23 апреля 2010
Выпуск 8
Сезон 9 Серия 8
30 апреля 2010
Выпуск 9
Сезон 9 Серия 9
7 мая 2010
Выпуск 10
Сезон 9 Серия 10
14 мая 2010
Выпуск 11
Сезон 9 Серия 11
21 мая 2010
Выпуск 12
Сезон 9 Серия 12
28 мая 2010
Выпуск 13. Финал.
Сезон 9 Серия 13
4 июня 2010
График выхода всех сериалов
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