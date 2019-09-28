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Битва экстрасенсов (2007), 20 сезон

Постер к 20-му сезону телешоу Битва экстрасенсов
Киноафиша Сериалы Битва экстрасенсов Сезоны Сезон 20

Bitva ekstrasensov 16+
Название Сезон 20
Премьера сезона 28 сентября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 14
Продолжительность сезона 16 часов 20 минут
О чем 20-й сезон телешоу «Битва экстрасенсов»

В 20 сезоне шоу «Битва экстрасенсов» на кастинг юбилейного сезона собралось рекордное количество ведьм и магов со всего мира. Среди них оказались Дмитрий Матвеев, Ирина Игнатенко, Алиса Суворова, Иван Соботницкий, Мариам Циминтия, Дмитрий Матвеев, Астрид, Светлана Войнарович, Дарья Евтушенко, Иво Пуринш и другие. В финале оказались самые немыслимые участники: от обычной домохозяйки до «погодной ведьмы», властителя стихий и загадочного гостя из Китая. Сезон стал самым интернациональным в истории проекта. Однако до последнего испытания добрались лишь четверо самых выдающихся экстрасенсов.

Рейтинг шоу

8.2
Оцените 18 голосов
3.9 IMDb
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Список серий телешоу Битва экстрасенсов График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Выпуск 1
Сезон 20 Серия 1
28 сентября 2019
Выпуск 2
Сезон 20 Серия 2
5 октября 2019
Выпуск 3
Сезон 20 Серия 3
12 октября 2019
Выпуск 4
Сезон 20 Серия 4
19 октября 2019
Выпуск 5
Сезон 20 Серия 5
26 октября 2019
Выпуск 6
Сезон 20 Серия 6
2 ноября 2019
Выпуск 7
Сезон 20 Серия 7
9 ноября 2019
Выпуск 8
Сезон 20 Серия 8
16 ноября 2019
Выпуск 9
Сезон 20 Серия 9
23 ноября 2019
Выпуск 10
Сезон 20 Серия 10
30 ноября 2019
Выпуск 11
Сезон 20 Серия 11
7 декабря 2019
Выпуск 12
Сезон 20 Серия 12
14 декабря 2019
Выпуск 13
Сезон 20 Серия 13
21 декабря 2019
Выпуск 14. Финал
Сезон 20 Серия 14
28 декабря 2019
График выхода всех сериалов
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