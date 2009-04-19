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Битва экстрасенсов (2007), 7 сезон

Постер к 7-му сезону телешоу Битва экстрасенсов
Киноафиша Сериалы Битва экстрасенсов Сезоны Сезон 7

Bitva ekstrasensov 16+
Название Сезон 7
Премьера сезона 19 апреля 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 12
Продолжительность сезона 14 часов 0 минут
О чем 7-й сезон телешоу «Битва экстрасенсов»

В 7 сезоне шоу «Битва экстрасенсов» принимают участие 9 участников из России и стран СНГ: Алексей Похабов, Илона Новоселова, Бахыт Жуматова, Игорь Горностаев, Маиза Головина, Виктория Аронова, Альбина Селицкая, Диля и Рано Закирова. Сперва Илона сильно выделается на фоне менее одаренных коллег, и зрители начинают верить в ее победу. Например, ей удается пройти непростое и страшное испытание – расследование гибели целой семьи. Тем временем некоторые из ее коллег отказываются даже приступать к этому испытанию «из-за темной энергетики». Однако на середине проекта расстановка сил среди конкурсантов неожиданно меняется.

Рейтинг шоу

8.2
Оцените 18 голосов
3.9 IMDb
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Список серий телешоу Битва экстрасенсов График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Выпуск 1
Сезон 7 Серия 1
19 апреля 2009
Выпуск 2
Сезон 7 Серия 2
26 апреля 2009
Выпуск 3
Сезон 7 Серия 3
11 мая 2009
Выпуск 4
Сезон 7 Серия 4
17 мая 2009
Выпуск 5
Сезон 7 Серия 5
24 мая 2009
Выпуск 6
Сезон 7 Серия 6
31 мая 2009
Выпуск 7
Сезон 7 Серия 7
7 июня 2009
Выпуск 8
Сезон 7 Серия 8
21 июня 2009
Выпуск 9
Сезон 7 Серия 9
28 июня 2009
Выпуск 10
Сезон 7 Серия 10
5 июля 2009
Выпуск 11
Сезон 7 Серия 11
12 июля 2009
Выпуск 12. Финал.
Сезон 7 Серия 12
19 июля 2009
График выхода всех сериалов
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