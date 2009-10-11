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Битва экстрасенсов (2007), 8 сезон

Постер к 8-му сезону телешоу Битва экстрасенсов
Киноафиша Сериалы Битва экстрасенсов Сезоны Сезон 8

Bitva ekstrasensov 16+
Название Сезон 8
Премьера сезона 11 октября 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 12
Продолжительность сезона 14 часов 0 минут
О чем 8-й сезон телешоу «Битва экстрасенсов»

В 8 сезоне шоу «Битва экстрасенсов» в программе меняется ведущий. На смену Михаилу Пореченкову приходит актер Марат Башаров. Сражение наделенных уникальными способностями людей начинается с традиционного испытания – поиска человека в багажнике автомобиля. Бывшая частница телешоу «Дом-2» Алена Водонаева соглашается стать «подопытным кроликом», и некоторые герои действительно поражают ее воображение. Среди участников по итогам отбора оказываются: Владимир Муранов, Алсу Газимзянова, Анатолий Емельянов, Галина Багирова, Иван Bолохин, Диларам Сапарова, Валекс Буяк, Наталья Евстигнеева и Гала Полищук.

Рейтинг шоу

8.2
Оцените 18 голосов
3.9 IMDb
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Список серий телешоу Битва экстрасенсов График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Выпуск 1
Сезон 8 Серия 1
11 октября 2009
Выпуск 2
Сезон 8 Серия 2
18 октября 2009
Выпуск 3
Сезон 8 Серия 3
25 октября 2009
Выпуск 4
Сезон 8 Серия 4
1 ноября 2009
Выпуск 5
Сезон 8 Серия 5
8 ноября 2009
Выпуск 6
Сезон 8 Серия 6
15 ноября 2009
Выпуск 7
Сезон 8 Серия 7
22 ноября 2009
Выпуск 8
Сезон 8 Серия 8
29 ноября 2009
Выпуск 9
Сезон 8 Серия 9
6 декабря 2009
Выпуск 10
Сезон 8 Серия 10
13 декабря 2009
Выпуск 11
Сезон 8 Серия 11
20 декабря 2009
Выпуск 12. Финал.
Сезон 8 Серия 12
27 декабря 2009
График выхода всех сериалов
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