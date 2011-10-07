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Битва экстрасенсов (2007), 12 сезон

Постер к 12-му сезону телешоу Битва экстрасенсов
Киноафиша Сериалы Битва экстрасенсов Сезоны Сезон 12

Bitva ekstrasensov 16+
Название Сезон 12
Премьера сезона 7 октября 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 13
Продолжительность сезона 15 часов 10 минут
О чем 12-й сезон телешоу «Битва экстрасенсов»

В 12 сезоне шоу «Битва экстрасенсов» в списке лучших оказываются шаманка из Монголии, два участника из Бурятии и несколько русских экстрасенсов. Финалистами становятся Анатолий Леденев, Владимир Сорокин, Тудыв, Андрей Батоев, Илья Обухов, Виктория Комахина, Елена Ясевич, Алия Салимова, Алексей Гришин и Роза Люлякова. Долгожданное финальное испытание сезона проходит в знаменитой гостинице «Космос», где всего за 20 минут люди, претендующие на право называться особенными, должны найти конкретного спрятанного человека. Пройти этот этап смогут лишь самые сильные и одаренные экстрасенсы.

Рейтинг шоу

8.2
Оцените 18 голосов
3.9 IMDb
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Список серий телешоу Битва экстрасенсов График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Выпуск 1
Сезон 12 Серия 1
7 октября 2011
Выпуск 2
Сезон 12 Серия 2
14 октября 2011
Выпуск 3
Сезон 12 Серия 3
21 октября 2011
Выпуск 4
Сезон 12 Серия 4
28 октября 2011
Выпуск 5
Сезон 12 Серия 5
4 ноября 2011
Выпуск 6
Сезон 12 Серия 6
11 ноября 2011
Выпуск 7
Сезон 12 Серия 7
18 ноября 2011
Выпуск 8
Сезон 12 Серия 8
25 ноября 2011
Выпуск 9
Сезон 12 Серия 9
2 декабря 2011
Выпуск 10
Сезон 12 Серия 10
9 декабря 2011
Выпуск 11
Сезон 12 Серия 11
16 декабря 2011
Выпуск 12
Сезон 12 Серия 12
23 декабря 2011
Выпуск 13. Финал.
Сезон 12 Серия 13
30 декабря 2011
График выхода всех сериалов
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