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Битва экстрасенсов (2007), 13 сезон

Постер к 13-му сезону телешоу Битва экстрасенсов
Киноафиша Сериалы Битва экстрасенсов Сезоны Сезон 13

Bitva ekstrasensov 16+
Название Сезон 13
Премьера сезона 3 августа 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 22
Продолжительность сезона 25 часов 40 минут
О чем 13-й сезон телешоу «Битва экстрасенсов»

В 13 сезоне шоу «Битва экстрасенсов» зрители вновь встречаются с полюбившимся ведущим программы – актером и шоуменом Маратом Башаровым. Тринадцатая «Битва» считается юбилейной, ведь «чертова дюжина» очень многое значит для ведьм и колдунов. Жюри принимает решение: вместо 10 финалистов их в этот раз будет 13. Кроме того, в испытаниях участвуют кандидаты из многих стран: Россия, Америка, Египет, Грузия, Армения и Таджикистан. В итоге в финал попадают: Алексей Педин, Валентина Сердюк, Вит Мано, Габриэль Панян, Дмитрий Волхов, Елена Элиадзе, Ксения Ражикова, Людмила Давиденко, Михаил Невский, Мустафа, Татьяна Икаева, Фатима Хадуева и мать знаменитого Влада Кадони – Елена Голунова.

Рейтинг шоу

8.2
Оцените 18 голосов
3.9 IMDb
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Список серий телешоу Битва экстрасенсов График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Выпуск 1
Сезон 13 Серия 1
3 августа 2012
Выпуск 2
Сезон 13 Серия 2
10 августа 2012
Выпуск 3
Сезон 13 Серия 3
17 августа 2012
Выпуск 4
Сезон 13 Серия 4
24 августа 2012
Выпуск 5
Сезон 13 Серия 5
31 августа 2012
Выпуск 6
Сезон 13 Серия 6
7 сентября 2012
Выпуск 7
Сезон 13 Серия 7
14 сентября 2012
Выпуск 8
Сезон 13 Серия 8
21 сентября 2012
Выпуск 9
Сезон 13 Серия 9
28 сентября 2012
Выпуск 10
Сезон 13 Серия 10
5 октября 2012
Выпуск 11
Сезон 13 Серия 11
12 октября 2012
Выпуск 12
Сезон 13 Серия 12
19 октября 2012
Выпуск 13
Сезон 13 Серия 13
26 октября 2012
Выпуск 14
Сезон 13 Серия 14
2 ноября 2012
Выпуск 15
Сезон 13 Серия 15
9 ноября 2012
Выпуск 16
Сезон 13 Серия 16
16 ноября 2012
Выпуск 17
Сезон 13 Серия 17
23 ноября 2012
Выпуск 18
Сезон 13 Серия 18
30 ноября 2012
Выпуск 19
Сезон 13 Серия 19
7 декабря 2012
Выпуск 20
Сезон 13 Серия 20
14 декабря 2012
Выпуск 21
Сезон 13 Серия 21
21 декабря 2012
Выпуск 22. Финал.
Сезон 13 Серия 22
29 декабря 2012
График выхода всех сериалов
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