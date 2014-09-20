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Битва экстрасенсов (2007), 15 сезон

Постер к 15-му сезону телешоу Битва экстрасенсов
Киноафиша Сериалы Битва экстрасенсов Сезоны Сезон 15

Bitva ekstrasensov 16+
Название Сезон 15
Премьера сезона 20 сентября 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 15
Продолжительность сезона 17 часов 30 минут
О чем 15-й сезон телешоу «Битва экстрасенсов»

В 15 сезоне шоу «Битва экстрасенсов» кастинг становится самым масштабным в истории проекта. На испытания приходят более 1000 претендентов из разных стран. В итоге участниками становятся: Джулия Ванг, Татьяна Ларина, Арсений Караджа, Екатерина Борисова, Алексей Шавыркин, Василиса Шатунова, Евгений Знагован, Майя Дзидзишвили, Мастер Гахан, Никита Платонов, Олег Корнелиус, а также Юлий Миткевич-Делецкий. В первом же выпуске всем им предстоит поистине опасное испытание – путешествие в Чернобыль, на место знаменитой катастрофы прошлого века. Судья Сафронов вступает в конфликт с загадочной Джулией Ванг.

Рейтинг шоу

8.2
Оцените 18 голосов
3.9 IMDb
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Список серий телешоу Битва экстрасенсов График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Выпуск 1. Отборочные испытания.
Сезон 15 Серия 1
20 сентября 2014
Выпуск 2
Сезон 15 Серия 2
27 сентября 2014
Выпуск 3
Сезон 15 Серия 3
4 октября 2014
Выпуск 4
Сезон 15 Серия 4
11 октября 2014
Выпуск 5
Сезон 15 Серия 5
18 октября 2014
Выпуск 6
Сезон 15 Серия 6
25 октября 2014
Выпуск 7
Сезон 15 Серия 7
1 ноября 2014
Выпуск 8
Сезон 15 Серия 8
8 ноября 2014
Выпуск 9
Сезон 15 Серия 9
15 ноября 2014
Выпуск 10
Сезон 15 Серия 10
22 ноября 2014
Выпуск 11
Сезон 15 Серия 11
29 ноября 2014
Выпуск 12
Сезон 15 Серия 12
6 декабря 2014
Выпуск 13
Сезон 15 Серия 13
13 декабря 2014
Выпуск 14
Сезон 15 Серия 14
20 декабря 2014
Выпуск 15. Финал.
Сезон 15 Серия 15
27 декабря 2014
График выхода всех сериалов
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