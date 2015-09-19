Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Битва экстрасенсов (2007), 16 сезон

Постер к 16-му сезону телешоу Битва экстрасенсов
Киноафиша Сериалы Битва экстрасенсов Сезоны Сезон 16

Bitva ekstrasensov 16+
Название Сезон 16
Премьера сезона 19 сентября 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 15
Продолжительность сезона 17 часов 30 минут
О чем 16-й сезон телешоу «Битва экстрасенсов»

В 16 сезоне шоу «Битва экстрасенсов» на битву возвращается одна из финалисток позапрошлого сезона – рыжеволосая эстонка Мэрилин Керро. Не удовольствовавшись вторым местом, девушка решила вновь побороться за право называться лучшей ведьмой страны. В первом выпуске определяются 12 финалистов сезона: Виктория Райдос, Ангелина Гортуева, Георгий Малиновский, Мэрилин Керро, Пахом, Сергей Романенко, Намтар Энзигаль, Николь Кузнецова, Яков Шнеерсон, Иоланта Воронова, Росса Воронова, Алла Пеле. Им предстоит: поиск сгоревшего здания и потерянного предмета, описание людей без встречи с ними и еще множество испытаний.

Рейтинг шоу

8.2
Оцените 18 голосов
3.9 IMDb
Написать отзыв
Список серий телешоу Битва экстрасенсов График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Выпуск 1. Отборочные испытания.
Сезон 16 Серия 1
19 сентября 2015
Выпуск 2
Сезон 16 Серия 2
26 сентября 2015
Выпуск 3
Сезон 16 Серия 3
3 октября 2015
Выпуск 4
Сезон 16 Серия 4
10 октября 2015
Выпуск 5
Сезон 16 Серия 5
17 октября 2015
Выпуск 6
Сезон 16 Серия 6
24 октября 2015
Выпуск 7
Сезон 16 Серия 7
31 октября 2015
Выпуск 8
Сезон 16 Серия 8
7 ноября 2015
Выпуск 9
Сезон 16 Серия 9
14 ноября 2015
Выпуск 10
Сезон 16 Серия 10
21 ноября 2015
Выпуск 11
Сезон 16 Серия 11
28 ноября 2015
Выпуск 12
Сезон 16 Серия 12
5 декабря 2015
Выпуск 13
Сезон 16 Серия 13
12 декабря 2015
Выпуск 14
Сезон 16 Серия 14
19 декабря 2015
Выпуск 15. Финал.
Сезон 16 Серия 15
26 декабря 2015
График выхода всех сериалов
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше