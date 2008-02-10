Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Битва экстрасенсов (2007), 4 сезон

Постер к 4-му сезону телешоу Битва экстрасенсов
Киноафиша Сериалы Битва экстрасенсов Сезоны Сезон 4

Bitva ekstrasensov 16+
Название Сезон 4
Премьера сезона 10 февраля 2008
Год выпуска 2008
Количество серий 10
Продолжительность сезона 11 часов 40 минут
О чем 4-й сезон телешоу «Битва экстрасенсов»

В 4 сезоне шоу «Битва экстрасенсов» участники съезжаются не только из России, но и из других государств, включая даже далекую Шотландию. В девятке лучших по итогам отборочных испытаний оказываются: Турсуной Закирова, Нонна Хидирян, Анна Белая, Аза Петренко, Евгения Абрамовских, Роман Фад, Александр Агапит, Гульнара Брагина. Героям приходится пройти самые необычные испытания, включая «зрение с закрытыми глазами». В непроницаемой маске каждого из них выводят в зал, где расположился известный человек. Они должны рассказать максимум об этом «Мистере (или Миссис?) Х». Кому-то удалось «увидеть» позу человека, а кто-то взглянул глубже в его душу…

Рейтинг шоу

8.2
Оцените 18 голосов
3.9 IMDb
Написать отзыв
Список серий телешоу Битва экстрасенсов График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Выпуск 1
Сезон 4 Серия 1
10 февраля 2008
Выпуск 2
Сезон 4 Серия 2
17 февраля 2008
Выпуск 3
Сезон 4 Серия 3
24 февраля 2008
Выпуск 4
Сезон 4 Серия 4
2 марта 2008
Выпуск 5
Сезон 4 Серия 5
9 марта 2008
Выпуск 6
Сезон 4 Серия 6
16 марта 2008
Выпуск 7
Сезон 4 Серия 7
23 марта 2008
Выпуск 8
Сезон 4 Серия 8
30 марта 2008
Выпуск 9
Сезон 4 Серия 9
6 апреля 2008
Выпуск 10. Финал.
Сезон 4 Серия 10
13 апреля 2008
График выхода всех сериалов
Сулейман реально в такую влюбился? Вот как на самом деле выглядела Хюррем — ИИ создал портрет согласно историческим справкам (фото)
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
313 миллионов часов смотрели только 1 из них: 10 лучших фильмов Netflix, которые зацепили всех в 2025-м
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше