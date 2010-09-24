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Битва экстрасенсов (2007), 10 сезон

Постер к 10-му сезону телешоу Битва экстрасенсов
Киноафиша Сериалы Битва экстрасенсов Сезоны Сезон 10

Bitva ekstrasensov 16+
Название Сезон 10
Премьера сезона 24 сентября 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 13
Продолжительность сезона 15 часов 10 минут
О чем 10-й сезон телешоу «Битва экстрасенсов»

В 10 сезоне шоу «Битва экстрасенсов» в десятке участников родом из России оказался неожиданный гость из далекого Ирана. В результате отбора в финал прошли: Мохсен Норузи, Алексей Педин, Юлия Корнеева, Анна Шутенкова, Елена Люлякова, Вера Сертакова, Лилия Мартынова, Татьяна Караханова, Джамиля Сатиева, а также Константин Ямпольский. Сразу после окончания кастинга героев ждало неожиданно опасное и сложное задание. На пяти столбах было подвешено… четыре живых каскадера и один соломенный муляж. И чем дольше экстрасенсы сомневались в своем выборе, тем дольше актерам приходилось висеть под потолком…

Рейтинг шоу

8.2
Оцените 18 голосов
3.9 IMDb
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Список серий телешоу Битва экстрасенсов График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Выпуск 1
Сезон 10 Серия 1
24 сентября 2010
Выпуск 2
Сезон 10 Серия 2
1 октября 2010
Выпуск 3
Сезон 10 Серия 3
8 октября 2010
Выпуск 4
Сезон 10 Серия 4
15 октября 2010
Выпуск 5
Сезон 10 Серия 5
22 октября 2010
Выпуск 6
Сезон 10 Серия 6
29 октября 2010
Выпуск 7
Сезон 10 Серия 7
5 ноября 2010
Выпуск 8
Сезон 10 Серия 8
12 ноября 2010
Выпуск 9
Сезон 10 Серия 9
19 ноября 2010
Выпуск 10
Сезон 10 Серия 10
26 ноября 2010
Выпуск 11
Сезон 10 Серия 11
3 декабря 2010
Выпуск 12
Сезон 10 Серия 12
10 декабря 2010
Выпуск 13. Финал.
Сезон 10 Серия 13
17 декабря 2010
График выхода всех сериалов
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