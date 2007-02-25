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Битва экстрасенсов (2007), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу Битва экстрасенсов
Киноафиша Сериалы Битва экстрасенсов Сезоны Сезон 1

Bitva ekstrasensov 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 февраля 2007
Год выпуска 2007
Количество серий 9
Продолжительность сезона 10 часов 30 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Битва экстрасенсов»

В 1 сезоне шоу «Битва экстрасенсов» актер Михаил Пореченков, иллюзионисты братья Сафроновы и психиатр-криминалист Михаил Виноградов собираются, чтобы выяснить, существуют ли в реальности сверхъестественные и экстрасенсорные способности. Отбор проходят сотни людей, называющих себя ведьмами, колдунами и шаманами, однако в финале оказываются только 9 лучших конкурсантов, доказавших свою природную уникальность. На сей раз в девятке оказываются Наталья Воротникова, Арина Евдокимова, Александр Новиков, Наталья Носачева, Алена Орлова, Кама Арефьева, Петр Соболев, Дарья Миронова и Светлана Проскурякова.

Рейтинг шоу

8.2
Оцените 18 голосов
3.9 IMDb
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Список серий телешоу Битва экстрасенсов График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Выпуск 1
Сезон 1 Серия 1
25 февраля 2007
Выпуск 2
Сезон 1 Серия 2
4 марта 2007
Выпуск 3
Сезон 1 Серия 3
11 марта 2007
Выпуск 4
Сезон 1 Серия 4
18 марта 2007
Выпуск 5
Сезон 1 Серия 5
25 марта 2007
Выпуск 6
Сезон 1 Серия 6
1 апреля 2007
Выпуск 7
Сезон 1 Серия 7
8 апреля 2007
Выпуск 8
Сезон 1 Серия 8
15 апреля 2007
Выпуск 9. Финал.
Сезон 1 Серия 9
22 апреля 2007
График выхода всех сериалов
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