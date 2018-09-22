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Битва экстрасенсов (2007), 19 сезон

Постер к 19-му сезону телешоу Битва экстрасенсов
Киноафиша Сериалы Битва экстрасенсов Сезоны Сезон 19

Bitva ekstrasensov 16+
Название Сезон 19
Премьера сезона 22 сентября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 14
Продолжительность сезона 16 часов 20 минут
О чем 19-й сезон телешоу «Битва экстрасенсов»

В 19 сезоне шоу «Битва экстрасенсов» в финал прошли яснослышащий Тимофей Руденко, участник 16-го сезона Георгий Малиновский, а также Варвара Панина, Владимир и Артемий Никары, Манана Моршунова, Наталья Абамович, Виталий Борцов, Мария Швейд и Аида Грифаль. Шоу по традиции началось с испытания «Багажник», но отыскать живого человека среди бездушных машин смогли немногие конкурсанты. Также на проекте появилась уже привычная зрителям ведьма Мэрилин Керро, но не стала участвовать из-за рождения ребенка. А младший брат ее бывшего избранника Александра Шепса – Олег Шепс – не смог пройти отборочный тур программы.

Рейтинг шоу

8.2
Оцените 18 голосов
3.9 IMDb
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Список серий телешоу Битва экстрасенсов График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Выпуск 1
Сезон 19 Серия 1
22 сентября 2018
Выпуск 2
Сезон 19 Серия 2
29 сентября 2018
Выпуск 3
Сезон 19 Серия 3
6 октября 2018
Выпуск 4
Сезон 19 Серия 4
13 октября 2018
Выпуск 5
Сезон 19 Серия 5
20 октября 2018
Выпуск 6
Сезон 19 Серия 6
27 октября 2018
Выпуск 7
Сезон 19 Серия 7
3 ноября 2018
Выпуск 8
Сезон 19 Серия 8
10 ноября 2018
Выпуск 9
Сезон 19 Серия 9
17 ноября 2018
Выпуск 10
Сезон 19 Серия 10
24 ноября 2018
Выпуск 11
Сезон 19 Серия 11
1 декабря 2018
Выпуск 12
Сезон 19 Серия 12
8 декабря 2018
Выпуск 13
Сезон 19 Серия 13
15 декабря 2018
Выпуск 14. Финал
Сезон 19 Серия 14
22 декабря 2018
График выхода всех сериалов
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