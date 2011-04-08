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Битва экстрасенсов (2007), 11 сезон

Постер к 11-му сезону телешоу Битва экстрасенсов
Киноафиша Сериалы Битва экстрасенсов Сезоны Сезон 11

Bitva ekstrasensov 16+
Название Сезон 11
Премьера сезона 8 апреля 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 13
Продолжительность сезона 15 часов 10 минут
О чем 11-й сезон телешоу «Битва экстрасенсов»

В 11 сезоне шоу «Битва экстрасенсов» на экраны программы вновь возвращается полюбившийся зрителям Влад Кадони, решивший еще раз побороться за первое место. Кроме него, в десятку лучших входят: Виталий Гиберт, Аника Сокольская, Виктория Суббота, Ирина Кузнецова, Инна Чудинова, Маргарита Корсун, Ольга Седова, Дмитрий Троицкий и Полина Подольская. Первое испытание судьи организовали по мотивам романа «12 стульев». В одном из одинаковых предметов мебели они спрятали драгоценные камни в надежде, что экстрасенсы смогут найти «клад» с первой попытки. Ведущий Марат Башаров также предлагает героям свое испытание…

Рейтинг шоу

8.2
Оцените 18 голосов
3.9 IMDb
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Список серий телешоу Битва экстрасенсов График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Выпуск 1
Сезон 11 Серия 1
8 апреля 2011
Выпуск 2
Сезон 11 Серия 2
15 апреля 2011
Выпуск 3
Сезон 11 Серия 3
22 апреля 2011
Выпуск 4
Сезон 11 Серия 4
29 апреля 2011
Выпуск 5
Сезон 11 Серия 5
6 мая 2011
Выпуск 6
Сезон 11 Серия 6
13 мая 2011
Выпуск 7
Сезон 11 Серия 7
20 мая 2011
Выпуск 8
Сезон 11 Серия 8
27 мая 2011
Выпуск 9
Сезон 11 Серия 9
3 июня 2011
Выпуск 10
Сезон 11 Серия 10
10 июня 2011
Выпуск 11
Сезон 11 Серия 11
17 июня 2011
Выпуск 12
Сезон 11 Серия 12
24 июня 2011
Выпуск 13. Финал.
Сезон 11 Серия 13
1 июля 2011
График выхода всех сериалов
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