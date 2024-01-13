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Постер телешоу Экстрасенсы. Реванш
1 постер
Киноафиша Сериалы Экстрасенсы. Реванш

Экстрасенсы. Реванш (2024 - …)

Ekstrasensy. Revansh 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 1 час 30 минут
Телеканал ТНТ
Продолжительность телешоу 18 часов 0 минут

О чем телешоу

Самые сильные экстрасенсы, которые уже известны зрителям по предыдущим сезонам шоу «Битвы экстрасенсов», сойдутся в решающем сражении. Самые трудные испытания, самые невероятные и трогательные истории. Ведущим телепроекта по традиции является актер Марат Башаров. Каждый эпизод состоит из нескольких заданий. Некоторые испытания связаны с поиском человека с определенными параметрами среди людей, которые им никак не соответствуют, а другие – с местом, куда приезжают «экстрасенсы» и о котором им предстоит рассказать.

В ролях
В ролях
Марат Башаров
Марат Башаров
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг шоу

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4.4 IMDb
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Сезоны
Экстрасенсы. Реванш - Сезон 1 Сезон 1
2024, 9 эпизодов
 
Экстрасенсы. Реванш - Сезон 2 Сезон 2
2024, 3 эпизода
 
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