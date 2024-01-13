Самые сильные экстрасенсы, которые уже известны зрителям по предыдущим сезонам шоу «Битвы экстрасенсов», сойдутся в решающем сражении. Самые трудные испытания, самые невероятные и трогательные истории. Ведущим телепроекта по традиции является актер Марат Башаров. Каждый эпизод состоит из нескольких заданий. Некоторые испытания связаны с поиском человека с определенными параметрами среди людей, которые им никак не соответствуют, а другие – с местом, куда приезжают «экстрасенсы» и о котором им предстоит рассказать.