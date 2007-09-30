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Битва экстрасенсов (2007), 3 сезон

Постер к 3-му сезону телешоу Битва экстрасенсов
Киноафиша Сериалы Битва экстрасенсов Сезоны Сезон 3

Bitva ekstrasensov 16+
Название Сезон 3
Премьера сезона 30 сентября 2007
Год выпуска 2007
Количество серий 12
Продолжительность сезона 14 часов 0 минут
О чем 3-й сезон телешоу «Битва экстрасенсов»

В 3 сезоне шоу «Битва экстрасенсов» участвуют 10 экстрасенсов из России, стран СНГ и прочих государств. Среди счастливчиков, прошедших отборочные испытания, оказываются: Мехди Эбрагими Вафа, Виктория Железнова, Алексей Фад, Сулу Искандер, Вадим Селин, Аделина Караева, Надежда Титова, Ольга Александрова, Александр Шеломенцев и Егор Шемякин. Самым сложным испытанием сезона становится заочное общение с «Мистером X». На другом конце столицы к компьютеру подходит незнакомец. По его голосу, переданному интернет-сетью, конкурсанты должны рассказать о его характере и судьбе. С задачей справляются не все…

Рейтинг шоу

8.2
Оцените 18 голосов
3.9 IMDb
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Список серий телешоу Битва экстрасенсов График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Выпуск 1
Сезон 3 Серия 1
30 сентября 2007
Выпуск 2
Сезон 3 Серия 2
7 октября 2007
Выпуск 3
Сезон 3 Серия 3
14 октября 2007
Выпуск 4
Сезон 3 Серия 4
21 октября 2007
Выпуск 5
Сезон 3 Серия 5
28 октября 2007
Выпуск 6
Сезон 3 Серия 6
4 ноября 2007
Выпуск 7
Сезон 3 Серия 7
11 ноября 2007
Выпуск 8
Сезон 3 Серия 8
18 ноября 2007
Выпуск 9
Сезон 3 Серия 9
25 ноября 2007
Выпуск 10
Сезон 3 Серия 10
2 декабря 2007
Выпуск 11
Сезон 3 Серия 11
9 декабря 2007
Выпуск 12. Финал.
Сезон 3 Серия 12
16 декабря 2007
График выхода всех сериалов
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