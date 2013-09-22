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Битва экстрасенсов (2007), 14 сезон

Постер к 14-му сезону телешоу Битва экстрасенсов
Киноафиша Сериалы Битва экстрасенсов Сезоны Сезон 14

Bitva ekstrasensov 16+
Название Сезон 14
Премьера сезона 22 сентября 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 15
Продолжительность сезона 17 часов 30 минут
О чем 14-й сезон телешоу «Битва экстрасенсов»

В 14 сезоне шоу «Битва экстрасенсов» 12 конкурсантов, прошедших отбор, интригуют судей и зрителей с первого испытания. Хронометраж передачи даже приходится увеличить с одного до полутора часов. Среди финалистов оказываются Данис Глинштейн, Тодор Тодоров, Айрат Хазеев, Тамара Гагуа, Александр Шепс, Надира Азаматова, Аброр Усманов, Фрау Роттер, Елена Смелова, Мэрилин Керро и Екатерина Рыжикова. Внимание сразу привлекает эстонская ведьма Мэрилин, которая, несмотря на отсутствие познаний в русском языке, безошибочно определяет пару с семейными проблемами. Вскоре между ней и медиумом Шепсом возникает романтическая связь.

Рейтинг шоу

8.2
Оцените 18 голосов
3.9 IMDb
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Список серий телешоу Битва экстрасенсов График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Выпуск 1. Отборочные испытания.
Сезон 14 Серия 1
22 сентября 2013
Выпуск 2
Сезон 14 Серия 2
29 сентября 2013
Выпуск 3
Сезон 14 Серия 3
6 октября 2013
Выпуск 4
Сезон 14 Серия 4
13 октября 2013
Выпуск 5
Сезон 14 Серия 5
20 октября 2013
Выпуск 6
Сезон 14 Серия 6
27 октября 2013
Выпуск 7
Сезон 14 Серия 7
3 ноября 2013
Выпуск 8
Сезон 14 Серия 8
10 ноября 2013
Выпуск 9
Сезон 14 Серия 9
17 ноября 2013
Выпуск 10
Сезон 14 Серия 10
24 ноября 2013
Выпуск 11
Сезон 14 Серия 11
1 декабря 2013
Выпуск 12
Сезон 14 Серия 12
8 декабря 2013
Выпуск 13
Сезон 14 Серия 13
15 декабря 2013
Выпуск 14
Сезон 14 Серия 14
22 декабря 2013
Выпуск 15. Финал.
Сезон 14 Серия 15
29 декабря 2013
График выхода всех сериалов
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