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Битва экстрасенсов (2007), 17 сезон

Постер к 17-му сезону телешоу Битва экстрасенсов
Киноафиша Сериалы Битва экстрасенсов Сезоны Сезон 17

Bitva ekstrasensov 16+
Название Сезон 17
Премьера сезона 3 сентября 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 17
Продолжительность сезона 19 часов 50 минут
О чем 17-й сезон телешоу «Битва экстрасенсов»

В 17 сезоне шоу «Битва экстрасенсов» ведьмы, парапсихологи, колдуны и маги со всего мира вновь испытывают свои силы в битве за звание лучшего экстрасенса страны. Свами Даши, Дария Воскобоева, Надежда Шевченко, Виолетта Полякова, Мария Ган, Елена Давыдова, Иван Власов, Ольга Домбровская, Денис Высоцкий, Маргарита Бахтиярова и Антон Мамон оказываются в финале битвы. Неожиданно к ним присоединяется Мэрилин Керро – эстонская ведьма, которая уже в третий раз пытается заполучить хрустальную руку и доказать всем, что она – лучшая в своем ремесле. К сожалению, такой расклад устраивает не всех конкурсантов…

Рейтинг шоу

8.2
Оцените 18 голосов
3.9 IMDb
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Список серий телешоу Битва экстрасенсов График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Выпуск 1. Отборочные испытания.
Сезон 17 Серия 1
3 сентября 2016
Выпуск 2
Сезон 17 Серия 2
10 сентября 2016
Выпуск 3
Сезон 17 Серия 3
17 сентября 2016
Выпуск 4
Сезон 17 Серия 4
24 сентября 2016
Выпуск 5
Сезон 17 Серия 5
1 октября 2016
Выпуск 6
Сезон 17 Серия 6
8 октября 2016
Выпуск 7
Сезон 17 Серия 7
15 октября 2016
Выпуск 8
Сезон 17 Серия 8
22 октября 2016
Выпуск 9
Сезон 17 Серия 9
29 октября 2016
Выпуск 10
Сезон 17 Серия 10
5 ноября 2016
Выпуск 11
Сезон 17 Серия 11
12 ноября 2016
Выпуск 12
Сезон 17 Серия 12
19 ноября 2016
Выпуск 13
Сезон 17 Серия 13
26 ноября 2016
Выпуск 14
Сезон 17 Серия 14
3 декабря 2016
Выпуск 15
Сезон 17 Серия 15
10 декабря 2016
Выпуск 16
Сезон 17 Серия 16
17 декабря 2016
Выпуск 17. Финал.
Сезон 17 Серия 17
24 декабря 2016
График выхода всех сериалов
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