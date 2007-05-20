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Битва экстрасенсов (2007), 2 сезон

Постер к 2-му сезону телешоу Битва экстрасенсов
Киноафиша Сериалы Битва экстрасенсов Сезоны Сезон 2

Bitva ekstrasensov 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 20 мая 2007
Год выпуска 2007
Количество серий 8
Продолжительность сезона 9 часов 20 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Битва экстрасенсов»

Во 2 сезоне шоу «Битва экстрасенсов» финальный кастинг проекта в Москве проходят 8 участников. Среди них оказываются Зулия Раджабова, Леонид Коновалов, Максим Воротников, Эмма-Эммануэль Герчес, Андрей Затеев, Валентина Никитенко, Андрей Сенин, Фарида Шайхи. В каждом выпуске программы ведущий Михаил Пореченков и члены жюри задают конкурсантам непростые задания, выполнить которые не смог бы человек, не обладающий сверхъестественными способностями. В испытании «Черный ящик» участникам приходится «просканировать» закрытую коробку и понять, что или кого спрятали в ней коварные судьи.

Рейтинг шоу

8.2
Оцените 18 голосов
3.9 IMDb
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Список серий телешоу Битва экстрасенсов График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Выпуск 1
Сезон 2 Серия 1
20 мая 2007
Выпуск 2
Сезон 2 Серия 2
27 мая 2007
Выпуск 3
Сезон 2 Серия 3
3 июня 2007
Выпуск 4
Сезон 2 Серия 4
10 июня 2007
Выпуск 5
Сезон 2 Серия 5
17 июня 2007
Выпуск 6
Сезон 2 Серия 6
24 июня 2007
Выпуск 7
Сезон 2 Серия 7
1 июля 2007
Выпуск 8. Финал.
Сезон 2 Серия 8
8 июля 2007
График выхода всех сериалов
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