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Битва экстрасенсов (2007), 23 сезон

Постер к 23-му сезону телешоу Битва экстрасенсов
Киноафиша Сериалы Битва экстрасенсов Сезоны Сезон 23

Bitva ekstrasensov 16+
Название Новая битва экстрасенсов (23 сезон)
Премьера сезона 10 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 16
Продолжительность сезона 18 часов 40 минут
О чем 23-й сезон телешоу «Битва экстрасенсов»

В 23 сезоне шоу «Битва экстрасенсов» испытания для конкурсантов стартовали в январе 2023 года. К постоянному ведущему Марату Башарову присоединился коллега Илья Ларионов. На первом испытании привычную ширму заменили белым кубом «с секретом». В итоге в финал шоу прошли чернокнижник Рамиль Высоцкий, ведьма Елена Ивашина, гипнолог Сергей Пыжив, а также экстрасенсы Ариэль Грант, Ангелина Джебисашвили, Ангелина Изосимова, Натали Иманн, Марат Калугин, Денис Новоселов, Никита Платонов, Влад Череватый и Вадим Шлахтер. Испытания для них начались в загадочной усадьбе Поречье и постепенно вывели конкурсантов на кладбище…

Рейтинг шоу

8.2
Оцените 18 голосов
3.9 IMDb
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Список серий телешоу Битва экстрасенсов График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Новая Битва экстрасенсов: сезон 1, выпуск 1
Сезон 23 Серия 1
10 сентября 2022
Новая Битва экстрасенсов: сезон 1, выпуск 2
Сезон 23 Серия 2
17 сентября 2022
Новая Битва экстрасенсов: сезон 1, выпуск 3
Сезон 23 Серия 3
24 сентября 2022
Новая Битва экстрасенсов: сезон 1, выпуск 4
Сезон 23 Серия 4
1 октября 2022
Новая Битва экстрасенсов: сезон 1, выпуск 5
Сезон 23 Серия 5
8 октября 2022
Новая Битва экстрасенсов: сезон 1, выпуск 6
Сезон 23 Серия 6
15 октября 2022
Новая Битва экстрасенсов: сезон 1, выпуск 7
Сезон 23 Серия 7
22 октября 2022
Новая Битва экстрасенсов: сезон 1, выпуск 8
Сезон 23 Серия 8
29 октября 2022
Новая Битва экстрасенсов: сезон 1, выпуск 9
Сезон 23 Серия 9
5 ноября 2022
Новая Битва экстрасенсов: сезон 1, выпуск 10
Сезон 23 Серия 10
12 ноября 2022
Новая Битва экстрасенсов: сезон 1, выпуск 11
Сезон 23 Серия 11
19 ноября 2022
Новая Битва экстрасенсов: сезон 1, выпуск 12
Сезон 23 Серия 12
26 ноября 2022
Новая Битва экстрасенсов: сезон 1, выпуск 13
Сезон 23 Серия 13
3 декабря 2022
Новая Битва экстрасенсов: сезон 1, выпуск 14
Сезон 23 Серия 14
10 декабря 2022
Новая Битва экстрасенсов: сезон 1, выпуск 15
Сезон 23 Серия 15
17 декабря 2022
Новая Битва экстрасенсов: сезон 1, Финал
Сезон 23 Серия 16
24 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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