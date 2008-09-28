Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Битва экстрасенсов (2007), 6 сезон

Постер к 6-му сезону телешоу Битва экстрасенсов
Киноафиша Сериалы Битва экстрасенсов Сезоны Сезон 6

Bitva ekstrasensov 16+
Название Сезон 6
Премьера сезона 28 сентября 2008
Год выпуска 2008
Количество серий 13
Продолжительность сезона 15 часов 10 минут
О чем 6-й сезон телешоу «Битва экстрасенсов»

В 6 сезоне шоу «Битва экстрасенсов» испытания для участников начинаются с поисков вора, который отсидел в местах заключения 14 лет. Люди, называющие себя ведьмами и шаманами, должны проявить свои способности, чтобы узнать преступника среди нескольких гостей, никогда не бравших чужого. Но выясняется, что в этом туре есть один хитрый подвох. Неужели за решеткой побывал не один человек? В финал этого сезона проходят 10 экстрасенсов: Елена Смелова, Александр Литвин, Лилия Буль, Александр Озерянский, Влад Кадони, Екатерина Ахметжанова, Лана Синявская, Зиррадин Рзаев, Асият Шабанова и Николай Чумак.

Рейтинг шоу

8.2
Оцените 18 голосов
3.9 IMDb
Написать отзыв
Список серий телешоу Битва экстрасенсов График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Выпуск 1
Сезон 6 Серия 1
28 сентября 2008
Выпуск 2
Сезон 6 Серия 2
5 октября 2008
Выпуск 3
Сезон 6 Серия 3
12 октября 2008
Выпуск 4
Сезон 6 Серия 4
19 октября 2008
Выпуск 5
Сезон 6 Серия 5
26 октября 2008
Выпуск 6
Сезон 6 Серия 6
3 ноября 2008
Выпуск 7
Сезон 6 Серия 7
9 ноября 2008
Выпуск 8
Сезон 6 Серия 8
16 ноября 2008
Выпуск 9
Сезон 6 Серия 9
23 ноября 2008
Выпуск 10
Сезон 6 Серия 10
30 ноября 2008
Выпуск 11
Сезон 6 Серия 11
7 декабря 2008
Выпуск 12
Сезон 6 Серия 12
14 декабря 2008
Выпуск 13. Финал.
Сезон 6 Серия 13
21 декабря 2008
График выхода всех сериалов
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
Сулейман реально в такую влюбился? Вот как на самом деле выглядела Хюррем — ИИ создал портрет согласно историческим справкам (фото)
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше