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Битва экстрасенсов (2007), 18 сезон

Постер к 18-му сезону телешоу Битва экстрасенсов
Киноафиша Сериалы Битва экстрасенсов Сезоны Сезон 18

Bitva ekstrasensov 16+
Название Сезон 18
Премьера сезона 23 сентября 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 14
Продолжительность сезона 16 часов 20 минут
О чем 18-й сезон телешоу «Битва экстрасенсов»

В 18 сезоне шоу «Битва экстрасенсов» паранормальное сражение между ведьмами, колдунами, шаманами и парапсихологами вновь выходит на российские экраны. Мэрилин Керро шокирует всех, пройдя отборочное испытание уже в четвертый раз. Ведьма из Эстонии уверяет, что ею движут не личные амбиции, а желание помочь как можно большему количеству нуждающихся в ее даре людей. Также внимание к себе привлекают экстрасенс из солнечной Португалии Мария Зуева, молодой маг из Уфы Никита Турчин, брат и сестра из Казахстана Дана и Жан Алибековы, парахудожница Олеся Молчанова, турок Константин Гецати, врач Александр Кинжинов, Ирина Маклакова, Рустам Зартдинов, Максим Никитин и Иван Шабанов.

Рейтинг шоу

8.2
Оцените 18 голосов
3.9 IMDb
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Список серий телешоу Битва экстрасенсов График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Выпуск 1. Отборочные испытания.
Сезон 18 Серия 1
23 сентября 2017
Выпуск 2
Сезон 18 Серия 2
30 сентября 2017
Выпуск 3
Сезон 18 Серия 3
7 октября 2017
Выпуск 4
Сезон 18 Серия 4
14 октября 2017
Выпуск 5
Сезон 18 Серия 5
21 октября 2017
Выпуск 6
Сезон 18 Серия 6
28 октября 2017
Выпуск 7
Сезон 18 Серия 7
4 ноября 2017
Выпуск 8
Сезон 18 Серия 8
11 ноября 2017
Выпуск 9
Сезон 18 Серия 9
18 ноября 2017
Выпуск 10
Сезон 18 Серия 10
25 ноября 2017
Выпуск 11
Сезон 18 Серия 11
2 декабря 2017
Выпуск 12
Сезон 18 Серия 12
9 декабря 2017
Выпуск 13
Сезон 18 Серия 13
16 декабря 2017
Выпуск 14. Финал
Сезон 18 Серия 14
23 декабря 2017
График выхода всех сериалов
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