Сезон 1
9 эпизодов
25 февраля 2007 - 22 апреля 2007
Сезон 2
8 эпизодов
20 мая 2007 - 8 июля 2007
Сезон 3
12 эпизодов
30 сентября 2007 - 16 декабря 2007
Сезон 4
10 эпизодов
10 февраля 2008 - 13 апреля 2008
Сезон 5
11 эпизодов
11 мая 2008 - 27 июля 2008
Сезон 6
13 эпизодов
28 сентября 2008 - 21 декабря 2008
Сезон 7
12 эпизодов
19 апреля 2009 - 19 июля 2009
Сезон 8
12 эпизодов
11 октября 2009 - 27 декабря 2009
Сезон 9
13 эпизодов
12 марта 2010 - 4 июня 2010
Сезон 10
13 эпизодов
24 сентября 2010 - 17 декабря 2010
Сезон 11
13 эпизодов
8 апреля 2011 - 1 июля 2011
Сезон 12
13 эпизодов
7 октября 2011 - 30 декабря 2011
Сезон 13
22 эпизода
3 августа 2012 - 29 декабря 2012
Сезон 14
15 эпизодов
22 сентября 2013 - 29 декабря 2013
Сезон 15
15 эпизодов
20 сентября 2014 - 27 декабря 2014
Сезон 16
15 эпизодов
19 сентября 2015 - 26 декабря 2015
Сезон 17
17 эпизодов
3 сентября 2016 - 24 декабря 2016
Сезон 18
14 эпизодов
23 сентября 2017 - 23 декабря 2017
Сезон 19
14 эпизодов
22 сентября 2018 - 22 декабря 2018
Сезон 20
14 эпизодов
28 сентября 2019 - 28 декабря 2019
Сезон 21
14 эпизодов
26 сентября 2020 - 26 декабря 2020
Сезон 22
14 эпизодов
25 сентября 2021 - 25 декабря 2021
Новая битва экстрасенсов (23 сезон)
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