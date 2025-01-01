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Битва экстрасенсов, список сезонов

Bitva ekstrasensov 16+
Год выпуска 2007
Страна Россия
Эпизод длится 1 час 10 минут
Телеканал ТНТ

Рейтинг шоу

8.2
Оцените 18 голосов
3.9 IMDb
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Список сезонов телешоу «Битва экстрасенсов»
Битва экстрасенсов - Сезон 1 Сезон 1
9 эпизодов 25 февраля 2007 - 22 апреля 2007
 
Битва экстрасенсов - Сезон 2 Сезон 2
8 эпизодов 20 мая 2007 - 8 июля 2007
 
Битва экстрасенсов - Сезон 3 Сезон 3
12 эпизодов 30 сентября 2007 - 16 декабря 2007
 
Битва экстрасенсов - Сезон 4 Сезон 4
10 эпизодов 10 февраля 2008 - 13 апреля 2008
 
Битва экстрасенсов - Сезон 5 Сезон 5
11 эпизодов 11 мая 2008 - 27 июля 2008
 
Битва экстрасенсов - Сезон 6 Сезон 6
13 эпизодов 28 сентября 2008 - 21 декабря 2008
 
Битва экстрасенсов - Сезон 7 Сезон 7
12 эпизодов 19 апреля 2009 - 19 июля 2009
 
Битва экстрасенсов - Сезон 8 Сезон 8
12 эпизодов 11 октября 2009 - 27 декабря 2009
 
Битва экстрасенсов - Сезон 9 Сезон 9
13 эпизодов 12 марта 2010 - 4 июня 2010
 
Битва экстрасенсов - Сезон 10 Сезон 10
13 эпизодов 24 сентября 2010 - 17 декабря 2010
 
Битва экстрасенсов - Сезон 11 Сезон 11
13 эпизодов 8 апреля 2011 - 1 июля 2011
 
Битва экстрасенсов - Сезон 12 Сезон 12
13 эпизодов 7 октября 2011 - 30 декабря 2011
 
Битва экстрасенсов - Сезон 13 Сезон 13
22 эпизода 3 августа 2012 - 29 декабря 2012
 
Битва экстрасенсов - Сезон 14 Сезон 14
15 эпизодов 22 сентября 2013 - 29 декабря 2013
 
Битва экстрасенсов - Сезон 15 Сезон 15
15 эпизодов 20 сентября 2014 - 27 декабря 2014
 
Битва экстрасенсов - Сезон 16 Сезон 16
15 эпизодов 19 сентября 2015 - 26 декабря 2015
 
Битва экстрасенсов - Сезон 17 Сезон 17
17 эпизодов 3 сентября 2016 - 24 декабря 2016
 
Битва экстрасенсов - Сезон 18 Сезон 18
14 эпизодов 23 сентября 2017 - 23 декабря 2017
 
Битва экстрасенсов - Сезон 19 Сезон 19
14 эпизодов 22 сентября 2018 - 22 декабря 2018
 
Битва экстрасенсов - Сезон 20 Сезон 20
14 эпизодов 28 сентября 2019 - 28 декабря 2019
 
Битва экстрасенсов - Сезон 21 Сезон 21
14 эпизодов 26 сентября 2020 - 26 декабря 2020
 
Битва экстрасенсов - Сезон 22 Сезон 22
14 эпизодов 25 сентября 2021 - 25 декабря 2021
 
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