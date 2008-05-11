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Битва экстрасенсов (2007), 5 сезон

Постер к 5-му сезону телешоу Битва экстрасенсов
Киноафиша Сериалы Битва экстрасенсов Сезоны Сезон 5

Bitva ekstrasensov 16+
Название Сезон 5
Премьера сезона 11 мая 2008
Год выпуска 2008
Количество серий 11
Продолжительность сезона 12 часов 50 минут
О чем 5-й сезон телешоу «Битва экстрасенсов»

В 5 сезоне шоу «Битва экстрасенсов» отбор проходят десять лучших магов, ведьм и колдунов из разных стран. В их числе оказываются: Лилия Хегай, Ирик Садыков, Юлия Соловьева, Анна Богата, Денис Холодницкий, Наталья Барс, Седа Варданян, Самсон Гаприндашвили, Изольда и Михаил Филоненко. Программу по-прежнему ведет актер и шоумен Михаил Пореченков. Одно из испытаний заключается в расследовании кражи. Герои должны определить, что именно пропало, кто оказался жертвой и какую ценность исчезнувший предмет представлял для своего владельца. Одна из участниц настолько расположила к себе гостей, что те не хотели отпускать ведьму и долго беседовали с ней за камерой.

Рейтинг шоу

8.2
Оцените 18 голосов
3.9 IMDb
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Список серий телешоу Битва экстрасенсов График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Выпуск 1
Сезон 5 Серия 1
11 мая 2008
Выпуск 2
Сезон 5 Серия 2
25 мая 2008
Выпуск 3
Сезон 5 Серия 3
1 июня 2008
Выпуск 4
Сезон 5 Серия 4
8 июня 2008
Выпуск 5
Сезон 5 Серия 5
15 июня 2008
Выпуск 6
Сезон 5 Серия 6
22 июня 2008
Выпуск 7
Сезон 5 Серия 7
29 июня 2008
Выпуск 8
Сезон 5 Серия 8
6 июля 2008
Выпуск 9
Сезон 5 Серия 9
13 июля 2008
Выпуск 10
Сезон 5 Серия 10
20 июля 2008
Выпуск 11. Финал.
Сезон 5 Серия 11
27 июля 2008
График выхода всех сериалов
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