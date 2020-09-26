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Битва экстрасенсов (2007), 21 сезон

Постер к 21-му сезону телешоу Битва экстрасенсов
Киноафиша Сериалы Битва экстрасенсов Сезоны Сезон 21

Bitva ekstrasensov 16+
Название Сезон 21
Премьера сезона 26 сентября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 14
Продолжительность сезона 16 часов 20 минут
О чем 21-й сезон телешоу «Битва экстрасенсов»

В 21 сезоне шоу «Битва экстрасенсов» на программу наконец пришел младший брат известного всем экстрасенса Александра Шепса – Олег. Парню удалось пройти испытания со второй попытки. Также в числе лучших участников оказались Ирина Игнатенко, Максим Рапопорт, Антонина Керсна, Марьяна Романова, Василиса Шульгина, известная в Питере колдунья Наталья Гольц, маг-юрист Андрей Оболенский и другие экстрасенсы из разных уголков России и мира. В испытании «Мистер Х» на этот раз приняла участие бывшая участница телешоу «Дом-2» Ольга Бузова. Однако немногие смогли подробно рассказать о ее судьбе с помощью своих сил.

Рейтинг шоу

8.2
Оцените 18 голосов
3.9 IMDb
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Список серий телешоу Битва экстрасенсов График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Выпуск 1
Сезон 21 Серия 1
26 сентября 2020
Выпуск 2
Сезон 21 Серия 2
3 октября 2020
Выпуск 3
Сезон 21 Серия 3
10 октября 2020
Выпуск 4
Сезон 21 Серия 4
17 октября 2020
Выпуск 5
Сезон 21 Серия 5
24 октября 2020
Выпуск 6
Сезон 21 Серия 6
31 октября 2020
Выпуск 7
Сезон 21 Серия 7
7 ноября 2020
Выпуск 8
Сезон 21 Серия 8
14 ноября 2020
Выпуск 9
Сезон 21 Серия 9
21 ноября 2020
Выпуск 10
Сезон 21 Серия 10
28 ноября 2020
Выпуск 11
Сезон 21 Серия 11
5 декабря 2020
Выпуск 12
Сезон 21 Серия 12
12 декабря 2020
Выпуск 13
Сезон 21 Серия 13
19 декабря 2020
Выпуск 14. Финал
Сезон 21 Серия 14
26 декабря 2020
График выхода всех сериалов
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