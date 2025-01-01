Меню
Андрей Сафронов
Андрей Сафронов Andrey Safronov
Андрей Сафронов

Андрей Сафронов

Andrey Safronov

Дата рождения
30 сентября 1982
Возраст
42 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер

Биография Андрея Сафронова

Андрей Владимирович Сафронов — российский иллюзионист, актёр и телеведущий, участник трио «Братья Сафроновы». Родился 30 сентября 1982 года в Москве.

В школьные годы участвовал в театральных постановках, в 14 лет стал победителем программы «Сам себе режиссёр». Окончил училище циркового и эстрадного искусства, работал актёром в театре Н. С. Бондарчук, снимался в рекламе.

Вместе с братьями Ильёй и Сергеем Сафроновыми прославился благодаря шоу «Битва экстрасенсов» и собственным иллюзионным проектам.

Популярные фильмы

Битва экстрасенсов 7.9
Битва экстрасенсов (2007)
Маршрут построен 4.3
Маршрут построен (2016)
Империя иллюзий: Братья Сафроновы 0.0
Империя иллюзий: Братья Сафроновы (2015)

Фильмография Андрея Сафронова

Жанр
Год
Маршрут построен 4.3
Маршрут построен Marshrut postroen
триллер 2016, Россия
Смотреть трейлер Рецензия
Империя иллюзий: Братья Сафроновы
Империя иллюзий: Братья Сафроновы
телешоу 2015, Россия
Битва экстрасенсов 7.9
Битва экстрасенсов
телешоу, мистика 2007, Россия
