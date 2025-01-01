Андрей Сафронов

Андрей Владимирович Сафронов — российский иллюзионист, актёр и телеведущий, участник трио «Братья Сафроновы». Родился 30 сентября 1982 года в Москве.

В школьные годы участвовал в театральных постановках, в 14 лет стал победителем программы «Сам себе режиссёр». Окончил училище циркового и эстрадного искусства, работал актёром в театре Н. С. Бондарчук, снимался в рекламе.

Вместе с братьями Ильёй и Сергеем Сафроновыми прославился благодаря шоу «Битва экстрасенсов» и собственным иллюзионным проектам.