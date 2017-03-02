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Инфоголик, 2017

2017 / Украина
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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О фильме

Осторожно! В фильме вы узнаете себя или своих друзей, и мы гарантируем - это будет смешно! Британские ученые установили, что современный человек проводит в среднем полтора часа в день за чтением новостей. Многие пользователи интернета задумались и пытаются ограничить времяпровождение на новостных сайтах. Однако это не касается Максима - молодого менеджера инвестиционной компании. Он настоящий инфоголик и ни на минуту не расстается со своим телефоном. Его зависимость становится настоящим проклятием, когда все новости, о которых он узнает, начинают происходить именно в его жизни. Что делать в таких ситуациях? Поискать, что пишут об этом в интернете?

6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 2 марта 2017
Возраст 16+
Режиссер
Валентин Шпаков
В ролях
Евгений Капорин
Павел Зибров
Все актеры и съемочная группа
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Инфоголик
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