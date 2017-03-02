Инфоголик, 2017

Осторожно! В фильме вы узнаете себя или своих друзей, и мы гарантируем - это будет смешно! Британские ученые установили, что современный человек проводит в среднем полтора часа в день за чтением новостей. Многие пользователи интернета задумались и пытаются ограничить времяпровождение на новостных сайтах. Однако это не касается Максима - молодого менеджера инвестиционной компании. Он настоящий инфоголик и ни на минуту не расстается со своим телефоном. Его зависимость становится настоящим проклятием, когда все новости, о которых он узнает, начинают происходить именно в его жизни. Что делать в таких ситуациях? Поискать, что пишут об этом в интернете?