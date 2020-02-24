Удалить историю, 2020

В одном из эпизодов фильма снялся писатель Мишель Уэльбек. Это не первое его появление в совместном проекте Бенуа Делепина и Гюстава Керверна: он также снялся в их картинах «Почти смертельный опыт» и «Сент-Амур: Удовольствия любви».

На Берлинском кинофестивале 2020 года фильм был удостоен специального приза — «Серебряного медведя».

Режиссер Гюстав Керверн признавался, что в основу фильма легла его собственная цифровая безграмотность. Он рассказывал, что в его жизни бывали случаи, когда ей пользовались его дети. Однажды его сын, обозлившись на него, заблокировал его телефон, и Керверну пришлось вымаливать у него прощения, чтобы тот вернул все, как было.

Режиссер Бенуа Делепин говорил о том, что почти все, через что проходят герои их с Керверном ленты, происходило с ними.

На ранних стадиях работы над фильмом предполагалось, что он будет называться Dodo.

Первоначально сценарий картины был посвящен совсем другой теме, очень близкой к тому, что в реальности породило движение желтых жилетов во Франции, хотя на тот момент его еще не существовало. Однако режиссеры понимали, что фильм выйдет уже после протестов, и им не хотелось, чтобы их приняли за оппортунистов, ищущих славы, поэтому фокус ленты был сменен на проблему цифровой грамотности.

Во время подбора актеров режиссеры Гюстав Керверн и Бенуа Делепин хотели предложить одну из главных ролей Вигго Мортенсену, но позже отказались от этой идеи.

Съемки одной из финальных сцен проходили на Маврикии, так как там родился один из режиссеров, Гюстав Керверн, и вместе с Делепином он давно хотел снять какой-нибудь фильм именно там.