Удалить историю, 2020

Три несчастных жителя маленького городка пытаются противостоять главным злодеям XXI века: Интернету, облачным хранилищам и технически подкованной молодежи.
Трагифарс «Удалить историю», кажется, был создан для всех тех, кто раздражается из-за необходимости выбирать все картинки, где изображены пожарные гидранты или машины, чтобы доказать, что он не робот, и с трудом помнит пароли от бесчисленного количества аккаунтов на всевозможных сайтах. Режиссеры Бенуа Делепин и Гюстав Керверн, наиболее известные по фильмам «Заброшенные» и «Последний мамонт Франции», перенесли на экран страдания почти любого человека, родившегося до цифровой эпохи, и возложили на своих героев абсурдную миссию по свержению нового Бога современного мира — Интернета.
Погрязший в долгах и не способный защитить свою дочь от кибербуллинга одинокий вдовец Бертран (Дени Подалидес) находит утешение в длинных беседах с телемаркетологом Мирандой. Кристин (Корина Масьеро) стала зависима от сериалов, лишивших ее карьеры, а мать-одиночка Мари (Бланш Гарден) вынуждена договариваться с юнцом, шантажирующим ее секс-видео с ее участием. Трио решает противостоять облачным технологиям и тем, кто их контролирует, насколько бы бессмысленным это предприятие ни казалось.
В одном из эпизодов фильма снялся писатель Мишель Уэльбек. Это не первое его появление в совместном проекте Бенуа Делепина и Гюстава Керверна: он также снялся в их картинах «Почти смертельный опыт» и «Сент-Амур: Удовольствия любви».
На Берлинском кинофестивале 2020 года фильм был удостоен специального приза — «Серебряного медведя».
Режиссер Гюстав Керверн признавался, что в основу фильма легла его собственная цифровая безграмотность. Он рассказывал, что в его жизни бывали случаи, когда ей пользовались его дети. Однажды его сын, обозлившись на него, заблокировал его телефон, и Керверну пришлось вымаливать у него прощения, чтобы тот вернул все, как было.
Режиссер Бенуа Делепин говорил о том, что почти все, через что проходят герои их с Керверном ленты, происходило с ними.
На ранних стадиях работы над фильмом предполагалось, что он будет называться Dodo.
Первоначально сценарий картины был посвящен совсем другой теме, очень близкой к тому, что в реальности породило движение желтых жилетов во Франции, хотя на тот момент его еще не существовало. Однако режиссеры понимали, что фильм выйдет уже после протестов, и им не хотелось, чтобы их приняли за оппортунистов, ищущих славы, поэтому фокус ленты был сменен на проблему цифровой грамотности.
Во время подбора актеров режиссеры Гюстав Керверн и Бенуа Делепин хотели предложить одну из главных ролей Вигго Мортенсену, но позже отказались от этой идеи.
Съемки одной из финальных сцен проходили на Маврикии, так как там родился один из режиссеров, Гюстав Керверн, и вместе с Делепином он давно хотел снять какой-нибудь фильм именно там.
Жизнь троих обитателей городка подчинена новейшим технологиям и «опутана» социальными сетями. Бессмысленные покупки по интернету, тотальная зависимость от логинов и паролей, погоня за «лайками» и рейтингами, видео-компроматы превращают существование героев в жесточайший абсурд. Для того, чтобы выбраться из этой дьявольской ловушки, им не остается ничего другого, как обратиться за помощью к гениальному хакеру - «заместителю» Бога на Земле. Сердобольный технарь дает современным грешникам спасительный шанс – им нужно проникнуть в iCloud-хранилища могущественных интернет-корпораций и удалить свои персональные истории…