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Ingrid Goes West

Ингрид едет на запад, 2017

2017 / США
6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Ингрид Торберн – молодая девушка с расстройством личности. Она становится одержимой жизнью знаменитости из социальных сетей по имени Тайлор Слоун. Главная героиня считает, что у нее идеальная жизнь. Вскоре Торберн принимает отчаянное решение: бросить все и уехать на запад, найти своего виртуального идола и завести с ней дружбу.

  • В разделе титров с благодарностями указан Билл Мюррей. Обри Плаза, продюсер фильма, комментирует это воспоминаниями о съемках «Умопомрачительных фантазий Свона-третьего» – Билл подарил заболевшей Обри синий свитер, который она носит до сих пор.
  • Производство фильма несколько затянулось из-за обстоятельств. Однажды режиссер травмировал руку, не заметив во время съемок стеклянную дверь. В другой раз ему пришлось эвакуироваться из-за масштабных пожаров в округе Лос-Анджелеса.
  • Пом Клементьеф уже работал вместе с Элизабет Олсен над фильмом «Олдбой», а затем во время съемок последних двух частей «Мстителей».
  • В грузовике Дэна должна была играть песня «Kiss from a Rose», саундтрек фильма 1995 года о Бэтмене, т. к. Дэн одержим этим персонажем. Но в бюджет фильма не уложилась покупка прав на использование композиции, поэтому пришлось ее заменить.

История психически неуравновешенной девушки Ингрид, которая маниакально следит за звездой соцсетей Тейлор Слоун, восхищаясь ее «идеальной», выставленной напоказ жизнью. Ингрид едет в Лос-Анджелес, чтобы подружиться со своим интернет-кумиром, но чем ближе её цель, тем более непредсказуемым и опасным становится её поведение.

6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 20 января 2017
Возраст 18+
MPAA R
Режиссер
Мэттью Спайсер
В ролях
Обри Плаза
Обри Плаза
Элизабет Олсен
Элизабет Олсен
О’Ши Джексон мл.
О’Ши Джексон мл.
Уайатт Рассел
Уайатт Рассел
Билли Магнуссен
Билли Магнуссен
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Ингрид едет на запад 2 постера
Сандэнс Премия за работу сценариста имени Валдо Солта
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Наша рецензия
Ингрид (Обри Плаза) не выпускает из рук телефон и старательно ищет себе подругу в «Инстаграме». Отчаянно реагирует на каждый лайк и комментарий, прилипая к жертве сразу и надолго. Модная звезда Тейлор Слоан (Элизабет Олсен) становится идеальной мишенью: она красиво фотографирует, умно подписывает фотографии, да еще и на комментарии отвечает, один из которых оставила сама Ингрид. Для героини это становится прямым сигналом к решительным действиям. Девушка снимает с банковского счета…
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