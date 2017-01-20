Ингрид едет на запад, 2017

Ингрид Торберн – молодая девушка с расстройством личности. Она становится одержимой жизнью знаменитости из социальных сетей по имени Тайлор Слоун. Главная героиня считает, что у нее идеальная жизнь. Вскоре Торберн принимает отчаянное решение: бросить все и уехать на запад, найти своего виртуального идола и завести с ней дружбу.
История психически неуравновешенной девушки Ингрид, которая маниакально следит за звездой соцсетей Тейлор Слоун, восхищаясь ее «идеальной», выставленной напоказ жизнью. Ингрид едет в Лос-Анджелес, чтобы подружиться со своим интернет-кумиром, но чем ближе её цель, тем более непредсказуемым и опасным становится её поведение.