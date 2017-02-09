- Картина «Лабиринты любви» снята в копродукции России и Болгарии

- Премьера фильма «Лабиринты любви» состялась в 2015 году

- Картина Владимира Штерянова была показана в московском «Доме кино», а также на фестивале «Окно в Европу»

- «Лабиринты любви» на данный момент последний фильм Владимира Штерянова и первый проект, который показывается на большом экране

- Для болгарской актрисы Ралики Паскалевой фильм «Лабиринты любви» стал первым российским проектом