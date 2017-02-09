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Постер фильма Лабиринты любви
Постер фильма Лабиринты любви
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5.3 Рейтинг IMDb: 5.3
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2 постера
Киноафиша Фильмы Лабиринты любви

Лабиринты любви

Labirinty lyubvi 18+
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О фильме

Картину «Лабиринты любви» снял режиссёр Владимир Штерянов («Галилео»). Главные роли исполнили такие актёры, как Сергей Бадюк («Мамы», «Интерны»), Яна Маринова («Снайпер: Наследие»), дебютантка Александра Маринова, Ралика Паскалева («Морпехи 2»), Ольга Михайлова (сериалы «Шеф 4», «Следствие любви») и другие.

Фильм «Лабиринты любви» представляет собой пять новелл, связанных одной темой и рассказанных от лица музыканта, ставшего наблюдателем каждой отдельной истории. В картине отражены все характерные черты современного общества, главной из которых является та связь, которую люди могут устанавливать друг с другом при помощи таких вещей, как Wi-Fi, Skype и прочих новшеств Интернета. Но главной всё равно остаётся любовь, которую не заменят никакие технологии.

- Картина «Лабиринты любви» снята в копродукции России и Болгарии

- Премьера фильма «Лабиринты любви» состялась в 2015 году

- Картина Владимира Штерянова была показана в московском «Доме кино», а также на фестивале «Окно в Европу»

- «Лабиринты любви» на данный момент последний фильм Владимира Штерянова и первый проект, который показывается на большом экране

- Для болгарской актрисы Ралики Паскалевой фильм «Лабиринты любви» стал первым российским проектом

В современном мире нас связывают тысячи компьютеров, миллионы километров проводов, сотни Wi-Fi-устройств и сотовых башен. Мы можем поздравить кого угодно с днем рождения по телефону, отправить фотографию любимого по электронной почте, мгновенно увидеть друг друга в скайпе и пообщаться с сотнями друзей в социальной сети. Кажется, что разнообразные средства связи могут соединить нас моментально — однако они не дают нам возможности посмотреть друг другу в глаза.

Страна Россия / Болгария
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 9 февраля 2017
Дата выхода
9 февраля 2017 Россия КароПрокат 12+
9 февраля 2017 Казахстан
9 февраля 2017 Украина
Сборы в мире $2 444
Производство КАРО Продакшн, Beta Lenta
Другие названия
Labirinty lyubvi, Labyrinths of Love, Лабиринты любви
Режиссер
Владимир Штерянов
В ролях
Сергей Бадюк
Сергей Бадюк
Яна Маринова
Яна Маринова
Александра Маринова
Ралика Паскалева
Егор Тимцуник
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.3
Оцените 10 голосов
5.3 IMDb
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31 января 2017 12:24
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