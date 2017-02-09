Картину «Лабиринты любви» снял режиссёр Владимир Штерянов («Галилео»). Главные роли исполнили такие актёры, как Сергей Бадюк («Мамы», «Интерны»), Яна Маринова («Снайпер: Наследие»), дебютантка Александра Маринова, Ралика Паскалева («Морпехи 2»), Ольга Михайлова (сериалы «Шеф 4», «Следствие любви») и другие.
Фильм «Лабиринты любви» представляет собой пять новелл, связанных одной темой и рассказанных от лица музыканта, ставшего наблюдателем каждой отдельной истории. В картине отражены все характерные черты современного общества, главной из которых является та связь, которую люди могут устанавливать друг с другом при помощи таких вещей, как Wi-Fi, Skype и прочих новшеств Интернета. Но главной всё равно остаётся любовь, которую не заменят никакие технологии.
- Картина «Лабиринты любви» снята в копродукции России и Болгарии
- Премьера фильма «Лабиринты любви» состялась в 2015 году
- Картина Владимира Штерянова была показана в московском «Доме кино», а также на фестивале «Окно в Европу»
- «Лабиринты любви» на данный момент последний фильм Владимира Штерянова и первый проект, который показывается на большом экране
- Для болгарской актрисы Ралики Паскалевой фильм «Лабиринты любви» стал первым российским проектом
В современном мире нас связывают тысячи компьютеров, миллионы километров проводов, сотни Wi-Fi-устройств и сотовых башен. Мы можем поздравить кого угодно с днем рождения по телефону, отправить фотографию любимого по электронной почте, мгновенно увидеть друг друга в скайпе и пообщаться с сотнями друзей в социальной сети. Кажется, что разнообразные средства связи могут соединить нас моментально — однако они не дают нам возможности посмотреть друг другу в глаза.
|9 февраля 2017
|Россия
|КароПрокат
|12+
|9 февраля 2017
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|9 февраля 2017
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