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Фальшивая популярность, 2021

2021 / США
6.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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«Фальшивая популярность» — новый документальный проект от создателей нашумевшего хита «Изобретатель: Жажда крови в Силиконовой долине». На этот раз речь пойдет о колоссальном влиянии социальных сетей на нашу повседневную жизнь. Еще пятнадцать лет назад для попадания в шоу-бизнес требовались годы проб и ошибок, но теперь, чтобы заключить выгодный рекламный контракт, достаточно иметь на одном из своих интернет-аккаунтов пару сотен тысяч подписчиков.

Каждый, кто не лишен фантазии и харизмы, способен превратиться в звезду международного уровня. Небезызвестная мечта Энди Уорхола о нескольких минутах славы является неоспоримой реальностью: сейчас любой человек может обрести мировую известность за считаные часы, используя для этого лишь смартфон.

Но считается ли такая популярность настоящей? Это и надеется выяснить режиссер и сценарист Ник Билтон, который попытается у вас на глазах «сотворить» звезд из трех никому неизвестных людей. Для эксперимента взяты простые граждане из народа, прежде не пользовавшиеся массовым успехом ни на одной онлайн-платформе. Прибегая к различным техническим ухищрениям, включая искусственную накрутку фолловеров и лайков, автор проекта телеканала HBO создает участникам фальшивую славу.

Зрители станут свидетелями восхождения новых интернет-знаменитостей, а также увидят, как происходящее влияет на их реальную жизнь. Вы узнаете, как действуют алгоритмы соцсетей и познакомитесь с тем, что на самом деле скрывается за красивыми фотографиями в Instagram и Facebook.

 

Режиссерское кресло занял дебютант Ник Билтон, также написавший сценарий и выступивший в качестве продюсера. Прежде он двадцать лет проработал журналистом, обозревая интернет-технологии.

Эксперимент начался с кастинга, в котором приняли участие сотни претендентов. Итоговый выбор команды пал на модельера Криса, начинающую актрису Доминик и агента по недвижимости Уайли. Одна из основных задач проекта заключалась в том, чтобы наглядно продемонстрировать неподдельную реакцию простых людей на ежедневный прирост нескольких тысяч подписчиков в своих социальных сетях. Тем самым подчеркивается наша одержимость лайками, заставляющая создавать в интернете иллюзорный мир, не имеющий с реальностью практически ничего общего.

Участница документального шоу Уайли Хайнер в прошлом училась на факультете психологии.

Изначально предполагалось, что финал пройдет на масштабной вечеринке, приуроченной к миллиону подписчиков в Instagram-аккаунте одного из героев. Организаторы рассчитывали привлечь к мероприятию ведущие бренды и звезд шоу-бизнеса, уверенных в том, что пришли на встречу с настоящими знаменитостями. Но из-за пандемии COVID-19 от задумки пришлось отказаться.

Билтон считает, что у каждого есть поддельные фолловеры, независимо от того, купили они их или нет, так как боты составляют половину вовлеченности на платформе. В одном из интервью автор сделал следующее заключение: «Самым поразительным для меня было то, что у 140 миллионов пользователей в Instagram есть более 100 000 подписчиков, а у трети из них — свыше миллиона. Так ты собираешься сказать мне, что 140 миллионов человек известны?».

Фильм покажет, что в современных реалиях мечта Энди Уорхола о 15 минутах славы осуществляется легко: достаточно накрутить подписчиков и засыпать публикации «лайками». Но можно ли «сотворить» знаменитость или реальное сияние не подделать? Создатели фильма попытаются выяснять это с помощью эксперимента с тремя добровольцами, нагоняя на их социальные сети «ботов» и фолловеров.

6.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 2 февраля 2021
Премьера в мире 2 февраля 2021
Стрим-сервис HBO Max
Режиссер
Ник Билтон
В ролях
Christopher Bailey
Shannon Dee
Dominique Druckman
Wylie Heiner
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Фальшивая популярность 2 постера
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Фальшивая популярность
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