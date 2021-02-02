Фальшивая популярность, 2021

«Фальшивая популярность» — новый документальный проект от создателей нашумевшего хита «Изобретатель: Жажда крови в Силиконовой долине». На этот раз речь пойдет о колоссальном влиянии социальных сетей на нашу повседневную жизнь. Еще пятнадцать лет назад для попадания в шоу-бизнес требовались годы проб и ошибок, но теперь, чтобы заключить выгодный рекламный контракт, достаточно иметь на одном из своих интернет-аккаунтов пару сотен тысяч подписчиков.

Каждый, кто не лишен фантазии и харизмы, способен превратиться в звезду международного уровня. Небезызвестная мечта Энди Уорхола о нескольких минутах славы является неоспоримой реальностью: сейчас любой человек может обрести мировую известность за считаные часы, используя для этого лишь смартфон.

Но считается ли такая популярность настоящей? Это и надеется выяснить режиссер и сценарист Ник Билтон, который попытается у вас на глазах «сотворить» звезд из трех никому неизвестных людей. Для эксперимента взяты простые граждане из народа, прежде не пользовавшиеся массовым успехом ни на одной онлайн-платформе. Прибегая к различным техническим ухищрениям, включая искусственную накрутку фолловеров и лайков, автор проекта телеканала HBO создает участникам фальшивую славу.

Зрители станут свидетелями восхождения новых интернет-знаменитостей, а также увидят, как происходящее влияет на их реальную жизнь. Вы узнаете, как действуют алгоритмы соцсетей и познакомитесь с тем, что на самом деле скрывается за красивыми фотографиями в Instagram и Facebook.