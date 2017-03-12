Убить за лайк, 2017

«Убить за лайк» – комедийный хоррор начинающего режиссера Тайлера МакИнтайра, в портфолио которого пока только одна полнометражная работа того же жанра – «Пэчворк». В его проекте задействованы такие актеры, как Брианна Хилдебранд («Дэдпул»), Александра Шипп («Люди Икс: Апокалипсис»), Никки Уилан («Избранный»), Кевин Дюран («Живая сталь», «Гражданин гангстер»), Джош Хатчерсон («Голодные игры: И вспыхнет пламя») и другие.
Как никогда актуальная история о темной стороне социальных сетей. Две ученицы старших классов решают поднять свои рейтинги, публикуя репортажи о кровавых трагедиях. Найдя свою аудиторию и отклик в виде лайков, они решают не ждать инфоповодов от жизни и начинают сами организовывать себе материал для выпусков…
- Джош Хатчерсон и Джек Куэйд работали вместе в «Голодных играх» 2012 года
- Александра Шипп и Брианна Хилдебранд играли супергероев в FOX Marvel Universe. Александра сыграла Шторм в «Люди Икс»: «Апокалипсис» (2016), а Брианна – Сверхзвуковую Боеголовку в Дэдпуле (2016)
Две подружки-старшеклассницы одержимы мечтой стать звездами социальных сетей. Но, как известно, хорошими делами прославиться нельзя. Поэтому они заводят блог «Кошмарные девчонки», в котором смачно комментируют трагедии и несчастные случаи, происходящие в их городке. Количество подписчиков растет, но для новых лайков требуются новые кровавые репортажи. Амбициозные девушки, ощущая острую нехватку материала, принимаются убивать всех, кто мешает им по жизни, совмещая «приятное» с «полезным»…