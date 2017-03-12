Убить за лайк, 2017

«Убить за лайк» – комедийный хоррор начинающего режиссера Тайлера МакИнтайра, в портфолио которого пока только одна полнометражная работа того же жанра – «Пэчворк». В его проекте задействованы такие актеры, как Брианна Хилдебранд («Дэдпул»), Александра Шипп («Люди Икс: Апокалипсис»), Никки Уилан («Избранный»), Кевин Дюран («Живая сталь», «Гражданин гангстер»), Джош Хатчерсон («Голодные игры: И вспыхнет пламя») и другие.

Как никогда актуальная история о темной стороне социальных сетей. Две ученицы старших классов решают поднять свои рейтинги, публикуя репортажи о кровавых трагедиях. Найдя свою аудиторию и отклик в виде лайков, они решают не ждать инфоповодов от жизни и начинают сами организовывать себе материал для выпусков…