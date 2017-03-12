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Убить за лайк Убить за лайк
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Tragedy Girls

Убить за лайк, 2017

2017 / США
5.6 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Комедийный хоррор о школьницах, убивающих ради популярности в сети
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Убить за лайк» – комедийный хоррор начинающего режиссера Тайлера МакИнтайра, в портфолио которого пока только одна полнометражная работа того же жанра – «Пэчворк».  В его проекте задействованы такие актеры, как Брианна Хилдебранд («Дэдпул»), Александра Шипп («Люди Икс: Апокалипсис»), Никки Уилан («Избранный»), Кевин Дюран («Живая сталь», «Гражданин гангстер»), Джош Хатчерсон («Голодные игры: И вспыхнет пламя») и другие.

Как никогда актуальная история о темной стороне социальных сетей. Две ученицы старших классов решают поднять свои рейтинги, публикуя репортажи о кровавых трагедиях. Найдя свою аудиторию и отклик в виде лайков, они решают не ждать инфоповодов от жизни и начинают сами организовывать себе материал для выпусков…  

- Джош Хатчерсон и Джек Куэйд работали вместе в «Голодных играх» 2012 года

- Александра Шипп и Брианна Хилдебранд играли супергероев в FOX Marvel Universe. Александра сыграла Шторм в «Люди Икс»: «Апокалипсис» (2016), а Брианна –  Сверхзвуковую Боеголовку в Дэдпуле (2016)

Две подружки-старшеклассницы одержимы мечтой стать звездами социальных сетей. Но, как известно, хорошими делами прославиться нельзя. Поэтому они заводят блог «Кошмарные девчонки», в котором смачно комментируют трагедии и несчастные случаи, происходящие в их городке. Количество подписчиков растет, но для новых лайков требуются новые кровавые репортажи. Амбициозные девушки, ощущая острую нехватку материала, принимаются убивать всех, кто мешает им по жизни, совмещая «приятное» с «полезным»…

5.6 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 2 ноября 2017
Премьера онлайн 6 сентября 2018
Премьера в мире 12 марта 2017
Возраст 18+
Прокатчик Cinema Prestige
Режиссер
Тайлер МакИнтайр
Тайлер МакИнтайр
В ролях
Александра Шипп
Александра Шипп
Брианна Хилдебранд
Брианна Хилдебранд
Джош Хатчерсон
Джош Хатчерсон
Крэйг Робинсон
Крэйг Робинсон
Джек Куэйд
Джек Куэйд
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Убить за лайк 4 постера
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Убить за лайк смотреть онлайн

Убить за лайк
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Подружки-старшеклассницы мечтают стать легендами хоррора. Их настольная книга – альбом с вырезками о любимых убийцах. Для достижения цели они отлавливают настоящего маньяка и просят стать их учителем. Однако тот отказывается от роли гуру, и девушки подвергают его всяческим истязаниям и кормят едой для животных. Чтобы добиться своей минуты славы, они начинают планомерно убивать неугодных им личностей, снимают все на видео и активно продвигают свой блог «Девки-оторвы»,…
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