О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
1 постер
Пойду
0
Не пойду
0
Киноафиша
Фильмы
Американская кабала
Американская кабала
American Sweatshop
Напомним о выходе в прокат
драма
детектив
триллер
Пойду
0
Не пойду
0
О фильме
Взгляд на влияние социальных сетей глазами Дейзи Мориарти, которая, борясь с хаосом в собственной жизни, оказывается втянутой в тёмную сторону интернета.
Развернуть
Страна
Германия / США
Продолжительность
1 час 40 минут
Год выпуска
2025
Премьера онлайн
19 сентября 2025
Премьера в мире
19 сентября 2025
Производство
Elsani Film, Baltimore Pictures, MMC Movies
Другие названия
American Sweatshop
Режиссер
Ута Бризвитц
В ролях
Лили Рейнхарт
Даниэла Мелшиор
Джереми Энг Джонс
Джош Уайтхаус
Тим Плестер
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
7.1
Оцените
10
голосов
7.2
IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
