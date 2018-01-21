Скейт-кухня, 2018

Жизнь Камиллы как одинокого подростка из пригорода кардинально меняется, когда она заводит дружбу с группой скейтбордисток. По мере того как она углубляется в эту чистую субкультуру Нью-Йорка, героиня начинает понимать истинный смысл дружбы, а также свое внутреннее «я». Хотя Камилла застенчива, другие девушки сразу же приветствуют ее. Они более мятежны, чем она, курят каннабис и ведут половую жизнь. Новые друзья Камиллы помогают ей построить новую доску, и вместе они рассекают улицы и скейт-парки, пока им не начинает противостоять жестокая мать девушки…
Докудрама от одного из главных молодых режиссеров с фестиваля «Сандэнс» о девочках на скейтбордах, которые носятся по улицам солнечного и переполненного Нью-Йорка на доске, исследуют незнакомые улицы, делятся искренними признаниями о взрослении и мечтают устроить жизнь по своим правилам.