Скейт-кухня, 2018

Жизнь Камиллы как одинокого подростка из пригорода кардинально меняется, когда она заводит дружбу с группой скейтбордисток. По мере того как она углубляется в эту чистую субкультуру Нью-Йорка, героиня начинает понимать истинный смысл дружбы, а также свое внутреннее «я». Хотя Камилла застенчива, другие девушки сразу же приветствуют ее. Они более мятежны, чем она, курят каннабис и ведут половую жизнь. Новые друзья Камиллы помогают ей построить новую доску, и вместе они рассекают улицы и скейт-парки, пока им не начинает противостоять жестокая мать девушки…