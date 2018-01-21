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Skate Kitchen

Скейт-кухня, 2018

2018 / США
6.8 Оцените
14 голосов
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Причины посмотреть Факты О фильме

Жизнь Камиллы как одинокого подростка из пригорода кардинально меняется, когда она заводит дружбу с группой скейтбордисток. По мере того как она углубляется в эту чистую субкультуру Нью-Йорка, героиня начинает понимать истинный смысл дружбы, а также свое внутреннее «я». Хотя Камилла застенчива, другие девушки сразу же приветствуют ее. Они более мятежны, чем она, курят каннабис и ведут половую жизнь. Новые друзья Камиллы помогают ей построить новую доску, и вместе они рассекают улицы и скейт-парки, пока им не начинает противостоять жестокая мать девушки…

  • Единственным актером, которому потребовался дублер-скейтер, был Джейден Смит.
  • Режиссер фильма Кристал Мозель впервые увидела двух участниц Skate Kitchen, когда ехала в поезде. Именно там она подошла к девушкам, чтобы предложить им сняться в короткометражном фильме итальянского модного лейбла Miu Miu. После успеха этого фильма она решила развить идею до полного метра с теми же актрисами. 
  • «Скейт-кухня» – это название реальной группы скейтбордисток, которое является отсылкой на комментарии, в которых говорится, что женщина «должна быть на кухне», а не кататься на скейтборде. В группе семь участниц, все они появляются на экране.

Докудрама от одного из главных молодых режиссеров с фестиваля «Сандэнс» о девочках на скейтбордах, которые носятся по улицам солнечного и переполненного Нью-Йорка на доске, исследуют незнакомые улицы, делятся искренними признаниями о взрослении и мечтают устроить жизнь по своим правилам.

6.8 Оцените
14 голосов
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 21 января 2018
Возраст 16+
Режиссер
Кристал Мосилль
В ролях
Рейчел Винберг
Деде Лавлэйс
Нина Моран
Кабрина Адамс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Скейт-кухня 4 постера
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саундтрек фильма Скейт-кухня
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Комедийный сериал о юных скейтбордистках «Бетти» закрыт после второго сезона Руководство телеканала HBO поблагодарило команду проекта за «бесстрашное исследование нью-йоркской скейт-культуры», но продлять шоу не стало.
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25 августа 2021 16:44
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