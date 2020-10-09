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Adieu les cons

Счастливо оставаться, 2020

2020 / Франция
7.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Французская трагикомедия о последних днях жизни одной женщины
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Одинокой француженке ставят неутешительный диагноз. Осознав, что терять больше нечего, она решает осуществить всё, что хотела. Звезда фильмов «Любовь не по размеру» и «Притворись моим парнем» Виржини Эфира в трагикомедии автора «9 месяцев строгого режима» Альбера Дюпонтеля.

Сюзи слезка за сорок. Она одинока и всё свое время проводит за работой в парикмахерской. Каждый день сотрудница выслушивает жалобы недовольных клиенток. Женщина поставила крест на личной жизни, прекратив попытки обзавестись семьей. В подростковом возрасте ей довелось совершить роковую ошибку: она отказалась от новорожденного ребёнка. Теперь, узнав о неизлечимом аутоиммунном заболевании, Сюзи решает во что бы то ни стало отыскать брошенного сына. Но бюрократическая волокита затягивается на долгие месяцы. Вместо того, чтобы предоставить адрес, сотрудники направляют клиентку из одного офиса в другой, заставляя подписывать сотни бумаг. Учитывая, что жить ей осталось не так долго, для осуществления заветной цели потребуется прибегнуть к радикальным методам.

Объединившись с доведенным до отчаяния офисным клерком Джеем Би, Сюзи пускается во все тяжкие. Отбросив правила, авантюристы вламываются в офис и крадут необходимые документы. В махинациях эксцентричной парочке помогает слепой мистер Блинк. Соучастники находят в лице друг друга поддержку, в которой так нуждались. Получив заветный адрес, беглецы отправляются в длинное путешествие. По следу банды идут десятки полицейских. Успеет ли Сюзи осуществить главную мечту в жизни?

 

— Оригинальное название фильма — Adieu les cons, что в дословном переводе означает «Прощайте, идиоты!»

— Альбер Дюпонтель не только выступил в качестве режиссёра, но и написал сценарий, а также сыграл роль компьютерного гения Джея Би.

— Идея возникла у Дюпонтеля ещё в 2013 году, в ходе пресс-тура «9 месяцев строгого режима».

— Фильм «Счастливо оставаться» посвящён британскому комику Терри Джонсу («Всё могу»). Бывший участник труппы «Монти Пайтон» умер в январе 2020 года. Он играл в предыдущих работах Альбера Дюпонтеля «Безумный творец» (1999) и «Взаперти» (2006).

— В комедии снялся ещё один участник «Монти Пайтон» Терри Гиллиам («12 обезьян», «Человек, который убил Дон Кихота», «Бразилия»). Ему досталась небольшая роль рекламного агента. Тем самым Дюпонтель отдает дань уважения знаменитым комикам, оказавшим влияние на его творчество.

— Как и в предыдущих работах, режиссёр скрещивает чёрный юмор, абсурд и сатиру на современное французское общество. Источником вдохновения послужили произведения Кафки и комедия Жан-Пьера Жёне «Деликатесы» (1990).

— По словам Дюпонтеля, он стремился создать универсальное произведение, которое рассмешит не только критиков, но и рядовых посетителей кинотеатров.

— Продюсер Катрин Бозорган уже работала с Дюпонтелем над фильмами «Злодей», «9 месяцев строгого режима» и «До свидания там, наверху».

— Премьера состоялась во Франции 21 октября 2020, когда на территории страны был установлен комендантский час, запрещающий посещение кинотеатров после 21:00.

Сюзи узнает, что смертельно больна. Времени осталось мало, и теперь наконец можно сделать то, что она давно хотела. Вместе с Джей Би, находящимся в состоянии полного выгорания и отсутствия интереса к жизни, и мистером Блином, наоборот, ослепленным энтузиазмом, они отправятся в длинное и увлекательное путешествие. Их ждет незабываемый и захватывающий квест, которые будет невозможно забыть.

7.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 31 декабря 2020
Премьера онлайн 21 февраля 2021
Премьера в мире 9 октября 2020
Возраст 16+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Альбер Дюпонтель
Альбер Дюпонтель
В ролях
Виржини Эфира
Виржини Эфира
Альбер Дюпонтель
Альбер Дюпонтель
Николя Марье
Николя Марье
Жакки Берруайе
Жакки Берруайе
Филипп Юшан
Филипп Юшан
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Счастливо оставаться 2 постера
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Счастливо оставаться
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за 1 рубль
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Парикмахерша Сюзи Траппе (Виржини Эфира) узнает от врача о страшном диагнозе и понимает, что ее дни сочтены. Последнее желание у героини только одно – найти и увидеть сына, которого она родила в 15 лет и по настоянию родителей отдала на усыновление. Сейчас этому парню должно быть уже под 30, но никаких данных о нем у Сюзи нет. Параллельно разворачивается история еще одного персонажа: компьютерный гений Жан-Батист Кюшас (Альбер Дюпонтель) собирается покончить с собой прямо в офисе из-за…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Комедийная драма «Счастливо оставаться» стала главным триумфатором премии «Сезар» Фильм получил шесть наград в главных номинациях.
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15 марта 2021 10:22
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