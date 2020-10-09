Счастливо оставаться, 2020

Одинокой француженке ставят неутешительный диагноз. Осознав, что терять больше нечего, она решает осуществить всё, что хотела. Звезда фильмов «Любовь не по размеру» и «Притворись моим парнем» Виржини Эфира в трагикомедии автора «9 месяцев строгого режима» Альбера Дюпонтеля.

Сюзи слезка за сорок. Она одинока и всё свое время проводит за работой в парикмахерской. Каждый день сотрудница выслушивает жалобы недовольных клиенток. Женщина поставила крест на личной жизни, прекратив попытки обзавестись семьей. В подростковом возрасте ей довелось совершить роковую ошибку: она отказалась от новорожденного ребёнка. Теперь, узнав о неизлечимом аутоиммунном заболевании, Сюзи решает во что бы то ни стало отыскать брошенного сына. Но бюрократическая волокита затягивается на долгие месяцы. Вместо того, чтобы предоставить адрес, сотрудники направляют клиентку из одного офиса в другой, заставляя подписывать сотни бумаг. Учитывая, что жить ей осталось не так долго, для осуществления заветной цели потребуется прибегнуть к радикальным методам.

Объединившись с доведенным до отчаяния офисным клерком Джеем Би, Сюзи пускается во все тяжкие. Отбросив правила, авантюристы вламываются в офис и крадут необходимые документы. В махинациях эксцентричной парочке помогает слепой мистер Блинк. Соучастники находят в лице друг друга поддержку, в которой так нуждались. Получив заветный адрес, беглецы отправляются в длинное путешествие. По следу банды идут десятки полицейских. Успеет ли Сюзи осуществить главную мечту в жизни?