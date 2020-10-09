Счастливо оставаться, 2020

Одинокой француженке ставят неутешительный диагноз. Осознав, что терять больше нечего, она решает осуществить всё, что хотела. Звезда фильмов «Любовь не по размеру» и «Притворись моим парнем» Виржини Эфира в трагикомедии автора «9 месяцев строгого режима» Альбера Дюпонтеля.
Сюзи слезка за сорок. Она одинока и всё свое время проводит за работой в парикмахерской. Каждый день сотрудница выслушивает жалобы недовольных клиенток. Женщина поставила крест на личной жизни, прекратив попытки обзавестись семьей. В подростковом возрасте ей довелось совершить роковую ошибку: она отказалась от новорожденного ребёнка. Теперь, узнав о неизлечимом аутоиммунном заболевании, Сюзи решает во что бы то ни стало отыскать брошенного сына. Но бюрократическая волокита затягивается на долгие месяцы. Вместо того, чтобы предоставить адрес, сотрудники направляют клиентку из одного офиса в другой, заставляя подписывать сотни бумаг. Учитывая, что жить ей осталось не так долго, для осуществления заветной цели потребуется прибегнуть к радикальным методам.
Объединившись с доведенным до отчаяния офисным клерком Джеем Би, Сюзи пускается во все тяжкие. Отбросив правила, авантюристы вламываются в офис и крадут необходимые документы. В махинациях эксцентричной парочке помогает слепой мистер Блинк. Соучастники находят в лице друг друга поддержку, в которой так нуждались. Получив заветный адрес, беглецы отправляются в длинное путешествие. По следу банды идут десятки полицейских. Успеет ли Сюзи осуществить главную мечту в жизни?
— Оригинальное название фильма — Adieu les cons, что в дословном переводе означает «Прощайте, идиоты!»
— Альбер Дюпонтель не только выступил в качестве режиссёра, но и написал сценарий, а также сыграл роль компьютерного гения Джея Би.
— Идея возникла у Дюпонтеля ещё в 2013 году, в ходе пресс-тура «9 месяцев строгого режима».
— Фильм «Счастливо оставаться» посвящён британскому комику Терри Джонсу («Всё могу»). Бывший участник труппы «Монти Пайтон» умер в январе 2020 года. Он играл в предыдущих работах Альбера Дюпонтеля «Безумный творец» (1999) и «Взаперти» (2006).
— В комедии снялся ещё один участник «Монти Пайтон» Терри Гиллиам («12 обезьян», «Человек, который убил Дон Кихота», «Бразилия»). Ему досталась небольшая роль рекламного агента. Тем самым Дюпонтель отдает дань уважения знаменитым комикам, оказавшим влияние на его творчество.
— Как и в предыдущих работах, режиссёр скрещивает чёрный юмор, абсурд и сатиру на современное французское общество. Источником вдохновения послужили произведения Кафки и комедия Жан-Пьера Жёне «Деликатесы» (1990).
— По словам Дюпонтеля, он стремился создать универсальное произведение, которое рассмешит не только критиков, но и рядовых посетителей кинотеатров.
— Продюсер Катрин Бозорган уже работала с Дюпонтелем над фильмами «Злодей», «9 месяцев строгого режима» и «До свидания там, наверху».
— Премьера состоялась во Франции 21 октября 2020, когда на территории страны был установлен комендантский час, запрещающий посещение кинотеатров после 21:00.
Сюзи узнает, что смертельно больна. Времени осталось мало, и теперь наконец можно сделать то, что она давно хотела. Вместе с Джей Би, находящимся в состоянии полного выгорания и отсутствия интереса к жизни, и мистером Блином, наоборот, ослепленным энтузиазмом, они отправятся в длинное и увлекательное путешествие. Их ждет незабываемый и захватывающий квест, которые будет невозможно забыть.