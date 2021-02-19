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Silk Road

Асоциальная сеть, 2020

2020 / США
5.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Триллер о молодом и дерзком хакере, основанный на реальных событиях
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Причины посмотреть Факты О фильме

Сюжет триллера «Асоциальная сеть» основан на реальных событиях. Мы живем в эру высоких технологий, когда любой товар можно купить, не покидая стен собственной квартиры. И речь не только о жизненно-необходимых вещах, таких как продукты или лекарства, но и наркотиках, оружии и поддельных документах. Даркнет процветает, а спецслужбы не в силах что-либо с этим поделать. Кто стоит за нелегальной торговлей на интернет-площадках? 

Еще недавно Росс был обычным школьником без средств к существованию. Но теперь у него есть все, о чем можно мечтать: деньги, роскошь и мировая слава. Вот только заработано многомиллионное состояние не совсем честным путем. Росс — создатель первого полностью анонимного интернет-сервиса для купли-продажи. Его сайт, получивший название «Шелковый путь», стал самым быстрорастущим рынком сбыта наркотиков в мире и привлек внимание агента ЦРУ Рика Боудена.

Подросток уверен, что его местонахождение невозможно вычислить. На стороне юноши сражаются лучшие хакеры, обеспечивающие полную конфиденциальность данных. Россу достаточно одного сообщения, чтобы вооружить целую страну, а его радикальные взгляды поддерживают миллионы почитателей со всей планеты. Но чем ближе к программисту подбирается Боуден, тем сильнее его охватывает паранойя.  

Будучи человеком старой закалки, агент делает все возможное, чтобы привлечь киберпреступника к ответственности. Сложность заключается в том, что Рик страдает от наркозависимости, употребляя сильнодействующие психотропные вещества.

 

 

Оригинальное название фильма — «Шелковый путь».

В основу сценария легла статья Дэвида Кушнера «Тупик на Шелковом пути» для журнала Rolling Stone. Материал был опубликован в 2014 году.

Росс Ульбрихт — реальный преступник, задержанный полицией в 2013 году. До этого программист создал собственный сайт «Шелковый путь». Ресурс гарантировал продавцам и покупателям полную анонимность, а оплата производилась через интернет-валюту Bitcoin. Киберпреступника обвинили в торговле наркотиками, хакерстве и отмывании денег в особо крупном размере. По данным федерального бюро, Росс причастен к шести заказным убийствам и сейчас отбывает пожизненное наказание в американской колонии.

Для режиссера фильма Тиллера Расселла это не первый опыт работы с криминальными архивами. В 2012 году он поставил документальный цикл «Империя зла», в рамках которого взял интервью у бывших и ныне действующих представителей различных группировок: итальянской мафии, арийского братства, Нуэстра Фамилия и других.

Ник Робинсон, сыгравший Росса, и Александра Шипп, исполнившая роль Джулии, уже снимались вместе в картине Грега Берланти «С любовью, Саймон» (2018).

О начале производства проекта было объявлено в январе 2019 года. Первыми к актерскому составу присоединились Джейсон Кларк и Ник Робинсон. Съемки проходили в августе.

Расселл стремился создать максимально правдивую историю и предварительно взял интервью у Ульбрихта в тюрьме. По словам режиссера, это позволило пролить свет на некоторые важные аспекты сюжета. Детали их беседы не разглашаются.

В мире супергероев он был бы Джокером. Настоящий суперзлодей, бросивший вызов системе. Он создал свой Амазон в мире даркнета, где преступники со всего мира сбывали оружие, поддельные документы и наркотики. Многомиллионное состояние, возможность по щелчку пальцев организовать любую хакерскую атаку и вооружить небольшую страну — кажется, он был неуязвим. Но как и всякий злодей он встретил своего антагониста.

5.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 11 марта 2021
Премьера онлайн 19 февраля 2021
Премьера в мире 19 февраля 2021
Возраст 18+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Тиллер Расселл
Тиллер Расселл
В ролях
Пол Уолтер Хаузер
Пол Уолтер Хаузер
Джейсон Кларк
Джейсон Кларк
Джимми Симпсон
Джимми Симпсон
Ник Робинсон
Ник Робинсон
Кэтрин Аселтон
Кэтрин Аселтон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Асоциальная сеть 2 постера
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Асоциальная сеть смотреть онлайн

Асоциальная сеть
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Даркнет. Именно здесь в начале нулевых зародился один из главных сайтов по продаже наркотиков, поднявший на уши весь мир. В основе этого стартапа стоял всего один человек, вдохновленный беспрецедентной свободой и видящий в правительстве лишь бессмысленный инструмент диктата. Его зовут Росс Ульбрихт, и он смог достичь головокружительного успеха. Очень быстро Ульбрихт привлекает внимание властей, и по его следу начинают идти лучшие правительственные агенты. Одним из них оказывается Рик Боуден,…
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саундтрек фильма Асоциальная сеть
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
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