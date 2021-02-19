Асоциальная сеть, 2020

Сюжет триллера «Асоциальная сеть» основан на реальных событиях. Мы живем в эру высоких технологий, когда любой товар можно купить, не покидая стен собственной квартиры. И речь не только о жизненно-необходимых вещах, таких как продукты или лекарства, но и наркотиках, оружии и поддельных документах. Даркнет процветает, а спецслужбы не в силах что-либо с этим поделать. Кто стоит за нелегальной торговлей на интернет-площадках?

Еще недавно Росс был обычным школьником без средств к существованию. Но теперь у него есть все, о чем можно мечтать: деньги, роскошь и мировая слава. Вот только заработано многомиллионное состояние не совсем честным путем. Росс — создатель первого полностью анонимного интернет-сервиса для купли-продажи. Его сайт, получивший название «Шелковый путь», стал самым быстрорастущим рынком сбыта наркотиков в мире и привлек внимание агента ЦРУ Рика Боудена.



Подросток уверен, что его местонахождение невозможно вычислить. На стороне юноши сражаются лучшие хакеры, обеспечивающие полную конфиденциальность данных. Россу достаточно одного сообщения, чтобы вооружить целую страну, а его радикальные взгляды поддерживают миллионы почитателей со всей планеты. Но чем ближе к программисту подбирается Боуден, тем сильнее его охватывает паранойя.

Будучи человеком старой закалки, агент делает все возможное, чтобы привлечь киберпреступника к ответственности. Сложность заключается в том, что Рик страдает от наркозависимости, употребляя сильнодействующие психотропные вещества.