Контроль, 2018

Расселл Керран – успешный бизнесмен, проживающий в штате Орегон в городе Портленде. Лорен – 32-летняя женщина, жена героя, с биполярным расстройством. Совсем недавно супруги потеряли ребенка в результате вторжения в их собственный дом, и теперь они пытаются пережить тяжелую утрату. Желая обезопасить себя от внешних угроз и сбежать от воспоминаний, семейная пара переезжает в шикарную высокотехнологичную квартиру, оснащенную специальной системой безопасности, в часе езды от города. В один из первых вечеров в новом месте они оказываются на вечеринке и знакомятся с другими обеспеченными жителями этой современной многоэтажки. Героиня понимает, что с их соседями творится что-то странное. К тому же она начинает замечать подозрительные голоса, которые издает звуковая система квартиры, и порой видит, как их телевизор показывает непонятные картинки и слова. Лорен пытается поговорить со своим мужем, но он обвиняет во всем ее биполярное расстройство и ненужную паранойю.
Героиня же решает связаться с Верноном Сарсфилдом, известным хакером и журналистом. Тот утверждает, что женщина вовсе не параноик, а им вместе необходимо найти доказательства, что жильцов в качестве невольных подопытных под воздействием подсознательных стимулов используют собственники дома. Журналист считает, что Лорен – единственная, кто замечает тайные сообщения из-за своего биполярного расстройства. Теперь им предстоит бороться с «умной квартирой», которая оказалась местом для промывания мозгов путем синтетической телепатии с ужасными глобальными последствиями.
Сцена в отеле «Орион» в конце фильма представляет собой заброшенный отель-винодельню, который на самом деле был неожиданно обнаружен менеджером по локации картины и съемочной группой.
Сценарий фильма пришлось изменить для того, чтобы учесть несколько мест, которые были найдены во время съемок для использования в этой картине.
Первоначально фильм назывался «Distortion», то есть «Искажение». Оригинальное название – «Distorted», что переводится как «Искаженный». В российском прокате картина называется «Контроль».
Несмотря на то, что Джон Кьюсак заявлен как исполнитель одной из главных ролей, актер появляется только через 42 минуты после начала фильма.
В конце фильма зритель может увидеть аббревиатуру TTIOT на надгробии, что означает фразу «The Truth Is Out There», то есть «Истина где-то там».
Процесс производства картины начался в Келоуне и Верноне, в Британской Колумбии, весной 2017 года. Продюсером фильма стал Кевин ДеУолт, который является генеральным директором Minds Eye Entertainment.
Режиссером киноленты выступил Роб В. Кинг. Он больше всего известен своими работами над сериалами «Правое дело», «Заправка на углу», «Токийский процесс». Режиссер уже работал в подобном жанре. В 2017 году он снял апокалиптическую драму «Бюро человечества» с Николасом Кейджем в главной роли.
В картине снялись такие актеры, как Кристина Риччи («Страх и ненависть в Лас-Вегасе», «Сонная Лощина», «Милый друг»), Брендан Флетчер («Выживший», «Грехи отца»), Джон Кьюсак («Интуиция», «Идентификация»).
В центре сюжета — художница с биполярным расстройством, недавно потерявшая ребёнка. Из-за тяжёлых воспоминаний она переезжает вместе с мужем из собственного дома в квартиру в многоэтажном здании, оснащённом супертехнологичной системой безопасности. Вскоре героиня замечает, что с другими жителями многоэтажки творится что-то неладное, и нанимает журналиста из отдела расследований.