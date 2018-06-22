Контроль, 2018

Сцена в отеле «Орион» в конце фильма представляет собой заброшенный отель-винодельню, который на самом деле был неожиданно обнаружен менеджером по локации картины и съемочной группой.

Сценарий фильма пришлось изменить для того, чтобы учесть несколько мест, которые были найдены во время съемок для использования в этой картине.

Первоначально фильм назывался «Distortion», то есть «Искажение». Оригинальное название – «Distorted», что переводится как «Искаженный». В российском прокате картина называется «Контроль».

Несмотря на то, что Джон Кьюсак заявлен как исполнитель одной из главных ролей, актер появляется только через 42 минуты после начала фильма.

В конце фильма зритель может увидеть аббревиатуру TTIOT на надгробии, что означает фразу «The Truth Is Out There», то есть «Истина где-то там».

Процесс производства картины начался в Келоуне и Верноне, в Британской Колумбии, весной 2017 года. Продюсером фильма стал Кевин ДеУолт, который является генеральным директором Minds Eye Entertainment.

Режиссером киноленты выступил Роб В. Кинг. Он больше всего известен своими работами над сериалами «Правое дело», «Заправка на углу», «Токийский процесс». Режиссер уже работал в подобном жанре. В 2017 году он снял апокалиптическую драму «Бюро человечества» с Николасом Кейджем в главной роли.

В картине снялись такие актеры, как Кристина Риччи («Страх и ненависть в Лас-Вегасе», «Сонная Лощина», «Милый друг»), Брендан Флетчер («Выживший», «Грехи отца»), Джон Кьюсак («Интуиция», «Идентификация»).