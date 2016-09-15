Хакер, 2016

Международный проект, снятый при участии кинематографистов из США, Таиланда, Казахстана, Гонконга и Канады и основанный, по словам создателей, на реальных событиях. Режиссером картины стал Акан Сатаев, известный по криминальной драме «Рэкетир» и сериалу «Братья». Еще будучи совсем маленьким, Алекс эмигрировал вместе с родителями из Украины. В поисках лучшей жизни они отправились в Канаду и поселились в маленьком городке в провинции Онтарио. Но оказалось, что начинать все заново в другой стране еще сложнее, чем они думали: даже когда мать Алекса наконец нашла работу, денег все время не хватало – все средства уходили на оплату счетов. Алекс рос одиноким парнишкой: его лучшим другом стал мамин компьютер, с которым никогда не бывало скучно. Форумы, блоги, сайты с кучей полезной информации, игры – в Интернете было полно возможностей, и Алексу лишь нужно было отважиться ими воспользоваться. Сперва он решил использовать свои знания о Сети, чтобы заработать денег на учебу в колледже. Но затем его маму уволили, и банк, работы в котором она лишилась, стал угрожать, что отберет у них дом. Все это заставило Алекса вспомнить о DarkWeb – могущественной преступной организации, чьи кибератаки наводили ужас на государственную банковскую систему. Отомстить банкам мечтал и Алекс, однако он даже не представлял, в какую серьезную и опасную игру решил ввязаться.